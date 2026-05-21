‘खून से नहलाया, मांस फेंककर किया टॉर्चर’, दिल्ली में फर्जी हिंदू बन दलित युवती से गैंगरेप, लव जिहाद और दरिंदगी की हदें पार

Batla House Gangrape Case: देश की राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से रूह कंपा देने वाली क्रूरता और धोखाधड़ी की ऐसी दास्तां सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक 23 वर्षीय दलित युवती को 'साहिल' नाम का फर्जी हिंदू बनकर पहले सोशल मीडिया पर प्रेम जाल में फंसाया गया, और फिर ब्लैकमेल कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि उसे डराने और काबू में रखने के लिए खून से नहलाया जाता था, जबरन धर्म परिवर्तन के लिए जानवरों का मांस फेंककर टॉर्चर किया जाता था और अवैध हथियारों की नोंक पर बंधक बनाकर रखा गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले में साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी फहीम समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।