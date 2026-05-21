दिल्ली राशन कार्ड नियम में बड़ा बदलाव, 7.7 लाख नाम लिस्ट से किए बाहर, जानिए क्या है वजह

सरकार ने हाल ही में जांच के बाद लगभग 7.72 लाख गलत राशन कार्ड रद्द किए हैं। जांच में यह तथ्य सामने आया कि 1.44 लाख लोग आय की शर्त पूरी नहीं कर रहे थे, 35,800 लोग राशन का लाभ नहीं ले रहे थे, 29,580 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और 23,394 राशन कार्ड डुप्लीकेट पाए गए थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 13 वर्षों में नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से नए राशन कार्ड बनवाए जा सकते हैं।