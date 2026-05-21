21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Delhi Traffic Alert: दिल्ली वाले ध्यान दें! कल सुबह 10 बजे से बंद रहेंगे ये रास्ते, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले घर से जल्दी निकलें

Delhi Traffic Alert: दिल्ली वाले ध्यान दें! कल सुबह 10 बजे से बंद रहेंगे ये रास्ते, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले घर से जल्दी निकलें

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

May 21, 2026

Delhi Traffic Advisory May 22

photo ani

Delhi Traffic Police Alert: अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं या कल यानी 22 मई 2026 को दिल्ली के रास्तों से गुजरने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नया ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है। 22 मई को राजघाट स्थित महात्मा गांधी स्मृति स्थल पर एक बड़े सरकारी कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस वीआईपी मूवमेंट के चलते सुबह के समय कुछ खास रास्तों पर भारी जाम लग सकता है, इसलिए पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

सुबह 10:00 बजे से संभलकर निकलें, लग सकता है जाम

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार 22 मई को सुबह 10:00 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक राजघाट और उसके आस-पास के इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार थम सकती है। लगभग डेढ़ घंटे तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे देरी से बचने के लिए पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बना लें और जाम वाले रास्तों पर जाने से बचें।

एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री रखें खास ध्यान

ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए विशेष रूप से उन यात्रियों को सचेत किया है जिन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है। चूंकि उड़ानों और ट्रेनों का समय निश्चित होता है, इसलिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे जाम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने घर से काफी समय पहले निकलें, ताकि उनकी ट्रेन या फ्लाइट न छूटे।

पार्किंग और डायवर्जन को लेकर सख्त निर्देश

वीआईपी कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा और सुचारू यातायात के लिए पुलिस ने सख्त नियम लागू किए हैं। वाहन चालकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी करने के बजाय केवल तय की गई पार्किंग में ही खड़ी करें। सड़कों पर अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्रेन से गाड़ियां उठाई जा सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Jaipur Development: जयपुर में बनेंगे 20 ‘फ्री लेफ्ट’, चौराहों-तिराहों पर काम करेगा JDA, 31 मई तक तैयार करना होगा प्लान
जयपुर
JDA Free Left System

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Traffic police

Published on:

21 May 2026 04:55 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Traffic Alert: दिल्ली वाले ध्यान दें! कल सुबह 10 बजे से बंद रहेंगे ये रास्ते, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले घर से जल्दी निकलें

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘खून से नहलाया, मांस फेंककर किया टॉर्चर’, दिल्ली में फर्जी हिंदू बन दलित युवती से गैंगरेप, लव जिहाद और दरिंदगी की हदें पार

Delhi Dalit girl was gang raped
नई दिल्ली

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान की रनवे से टकराई टेल, दिल्ली से आई फ्लाइट ग्राउंडेड, वापसी की उड़ान रद्द

Air India Bengaluru Tailstrike Incident
नई दिल्ली

दिल्ली राशन कार्ड नियम में बड़ा बदलाव, 7.7 लाख नाम लिस्ट से किए बाहर, जानिए क्या है वजह

Delhi Ration Card Update
राष्ट्रीय

डेटा सुरक्षा अब सिर्फ प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, मई 2027 से कानूनी जिम्मेदारी होगी

Security Framework for Digital Vaults
नई दिल्ली

अगले 7 दिन घर से बाहर निकलना होगा मुश्किल, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

IMD Heatwave Alert
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.