Delhi Traffic Alert: दिल्ली वाले ध्यान दें! कल सुबह 10 बजे से बंद रहेंगे ये रास्ते, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले घर से जल्दी निकलें

Delhi Traffic Police Alert: अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं या कल यानी 22 मई 2026 को दिल्ली के रास्तों से गुजरने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नया ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है। 22 मई को राजघाट स्थित महात्मा गांधी स्मृति स्थल पर एक बड़े सरकारी कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस वीआईपी मूवमेंट के चलते सुबह के समय कुछ खास रास्तों पर भारी जाम लग सकता है, इसलिए पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।