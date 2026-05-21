Heatwave Alert: अगले 7 दिन घर से बाहर निकलना होगा मुश्किल, दिल्ली-NCR के इन जिलों के लिए IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए अगले 24 घंटों का बड़ा अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान लोगों को बहुत भीषण गर्मी और खतरनाक लू का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के पालम इलाके में तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस और लोधी रोड में 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 21 मई से 27 मई तक दिल्ली-एनसीआर में गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। इस दौरान ज्यादातर इलाकों में तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आने वाले दिनों में आसमान पूरी तरह साफ रहने वाला है, यानी धूप सीधे लोगों पर पड़ेगी और गर्मी और ज्यादा महसूस होगी। इसके साथ ही दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी।