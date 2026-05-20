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Delhi Weather Update: दिल्ली बनी भट्टी, मौसम विभाग का 5 दिनों का ‘ऑरेंज अलर्ट’, 46 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

Delhi temperature today: दिल्ली-एनसीआर में सूरज की तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने राजधानी में अगले 5 दिनों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जहां पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है।

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नई दिल्ली

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Pooja Gite

May 20, 2026

Delhi Weather Update

भीषण लू से खुद को सुरक्षित रखने के लिए मौसम विभाग ने दिए सुझाव

Heatwave safety : दिल्ली में इस समय आसमान से आग बरस रही है और पूरी राजधानी किसी भट्टी जैसी तप रही है। पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को अपना अलर्ट येलो से बढ़ाकर ऑरेंज कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते तक दिल्लीवालों को इस जानलेवा गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

लगातार बढ़ेगा तापमान, इस हफ्ते राहत नहीं

बुधवार को दिल्ली का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक छूने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिन बेहद गंभीर लू चलेगी और उसके बाद भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं होगा। अगले 7 दिनों तक दिन और रात के तापमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं देखी जाएगी और इस पूरे हफ्ते दिन का पारा 43 डिग्री से नीचे आने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय क्षेत्र में कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय नहीं है। इसके बजाय, पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिशाओं से आने वाली सूखी और बेहद गर्म हवाएं दिल्ली को और ज्यादा तपा रही हैं।

क्या होता है 'ऑरेंज अलर्ट' का मतलब?

मौसम विभाग जब ऑरेंज अलर्ट जारी करता है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि लोग आने वाले खराब मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। यह अलर्ट बताता है कि स्वास्थ्य से जुड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस भीषण गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए हीट स्ट्रोक या बीमार पड़ने का खतरा सबसे ज्यादा होता है।

बचाव के लिए मौसम विभाग की जरूरी सलाह

  • भीषण लू से खुद को सुरक्षित रखने के लिए मौसम विभाग ने ये उपाय सुझाए हैं
  • कपड़े और धूप से बचाव: हल्के रंग के, ढीले और सूती कपड़े पहनें। घर से बाहर निकलते समय सिर को कपड़े, टोपी या छाते से जरूर ढकें।
  • पानी पीते रहें: प्यास न लगी हो, तब भी थोड़ी-थोड़ी देर में पर्याप्त मात्रा में पानी या ओआरएस का घोल पीते रहें।
  • सुरक्षा का ध्यान: अत्यधिक गर्मी के कारण आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए घरों और गाड़ियों में अग्निशामक यंत्र जरूर रखें।

बिजली की डिमांड ने तोड़ा रिकॉर्ड

इस झुलसा देने वाली गर्मी का सीधा असर दिल्ली की बिजली खपत पर पड़ा है। घरों और दफ्तरों में एसी-कूलर लगातार चलने की वजह से मंगलवार दोपहर को दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 7,776 मेगावाट तक पहुंच गई, जो इस सीजन का सबसे उच्चतम स्तर है।

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Published on:

20 May 2026 05:17 pm

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