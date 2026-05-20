Delhi Weather Update: दिल्ली बनी भट्टी, मौसम विभाग का 5 दिनों का ‘ऑरेंज अलर्ट’, 46 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

बुधवार को दिल्ली का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक छूने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिन बेहद गंभीर लू चलेगी और उसके बाद भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं होगा। अगले 7 दिनों तक दिन और रात के तापमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं देखी जाएगी और इस पूरे हफ्ते दिन का पारा 43 डिग्री से नीचे आने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय क्षेत्र में कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय नहीं है। इसके बजाय, पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिशाओं से आने वाली सूखी और बेहद गर्म हवाएं दिल्ली को और ज्यादा तपा रही हैं।