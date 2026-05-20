Twisha Sharma Death Case: ‘पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट फर्जी, कद भी लिखा गलत’; वकील अंकुर पांडेय ने उठाए पुलिस जांच पर गंभीर सवाल

मृतका के परिवार का पक्ष रख रहे एडवोकेट पांडेय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों पर हैरानी जताते हुए कह कि ट्विशा की लंबाई अच्छी-खासी (लंबी) थी, लेकिन पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी ऊंचाई को वास्तविक कद से काफी कम दिखाया गया है। यह उन गंभीर और चौंकाने वाली गलतियों में से सिर्फ एक है जो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं उन्होंने आगे बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह मनगढ़ंत या फर्जी (Fabricated) तरीके से तैयार की गई है। यही वजह है कि ट्विशा की मौत के असली कारणों और परिस्थितियों का सच सामने लाने के लिए दोबारा और निष्पक्ष पोस्टमार्टम कराना बेहद जरूरी हो गया है।