गठबंधन में दरार या देश सबसे पहले? राहुल-संजय राउत के हमलों के बीच पीएम मोदी के बचाव में उतरे शरद पवार!

शरद पवार का यह बयान तब आया जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के विदेश दौरे पर तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा था कि एक तरफ देश और दुनिया में संकट का माहौल है, जहां प्रधानमंत्री आम लोगों से विदेश यात्रा न करने की अपील कर रहे हैं, वहीं वह खुद दुनिया भर की सैर कर रहे हैं। राहुल ने चेतावनी दी कि किसी भी आर्थिक मंदी का असर बड़े उद्योगपतियों पर नहीं, बल्कि देश के आम नागरिकों पर पड़ेगा।