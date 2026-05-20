घर से निकलते ही अंधाधुंध फायरिंग, दिल्ली के वेलकम इलाके में आधी रात को खूनी खेल, 22 साल के युवक की बेरहमी से हत्या

Youth Shot Dead in Delhi: देश की राजधानी के उत्तर-पूर्वी दिल्ली का वेलकम इलाका मंगलवार देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। यहां अज्ञात बदमाशों ने 22 साल के एक युवक की सरेराह गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान अमानुल्लाह कुरैशी उर्फ अमान के रूप में हुई है। आधी रात को हुई इस दुस्साहसिक वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई विशेष टीमों का गठन किया गया है।