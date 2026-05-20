घर से निकलते ही अंधाधुंध फायरिंग, दिल्ली के वेलकम इलाके में आधी रात को खूनी खेल, 22 साल के युवक की बेरहमी से हत्या

ANI Photo
Youth Shot Dead in Delhi: देश की राजधानी के उत्तर-पूर्वी दिल्ली का वेलकम इलाका मंगलवार देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। यहां अज्ञात बदमाशों ने 22 साल के एक युवक की सरेराह गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान अमानुल्लाह कुरैशी उर्फ अमान के रूप में हुई है। आधी रात को हुई इस दुस्साहसिक वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई विशेष टीमों का गठन किया गया है।
दिल्ली पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 19 और 20 मई (मंगलवार-बुधवार) की मध्य रात्रि को वेलकम थाने में फायरिंग होने की एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम तुरंत श्याम लाल कॉलेज के पास स्थित घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही खून से लथपथ घायल युवक अमानुल्लाह को उसके रोते-बिलखते परिजन आनन-फानन में गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल ले जा चुके थे। लेकिन अमान की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली अमान के शरीर के संवेदनशील हिस्से में लगी थी, जिसके कारण अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई।
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि 22 वर्षीय मृतक अमान मौजपुर के गुरुद्वारा मोहल्ला इलाके का रहने वाला था। मंगलवार देर रात वह किसी जरूरी काम का हवाला देकर अपने घर से बाहर निकला था। जैसे ही वह श्याम लाल कॉलेज के पास पहुंचा, तभी पहले से ही घात लगाए बैठे अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद अमान जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद चश्मदीदों ने तुरंत इसकी सूचना अमान के परिवार और स्थानीय पुलिस को दी।
वारदात के तुरंत बाद जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राइम और फॉरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर कारतूस के खोखे और अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। इसके साथ ही, हमलावरों का सुराग लगाने के लिए पुलिस रूट मैपिंग कर रही है और घटनास्थल के आसपास तथा भागने के रास्तों पर लगे सभी सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है।
इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने वेलकम थाने में एफआईआर संख्या 233/26 दर्ज की है। पुलिस ने नए कानूनों के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, आपसी दुश्मनी या फिर कोई तात्कालिक विवाद था, इन सभी एंगल पर गहराई से जांच की जा रही है। संदिग्धों की पहचान और अमान के दोस्तों व स्थानीय लोगों से भी पूछताछ जारी है ताकि हत्या की असली वजह का पता लगाया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग