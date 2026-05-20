जहांगीरपुरी आगकांड: पहले ससुराल वालों पर मढ़ा आग लगाने का आरोप, अब पुलिस जांच में खुला दीपांश की मौत का असली राज

Delhi Jahangirpuri case: दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक चौंकाने वाली और बहुत दर्दनाक घटना हुई थी, जहां 29 साल के दीपांश चौधरी ने अपने ससुराल के बाहर जाकर खुद को आग लगा ली थी। उस हॉस्पिटल में भी ले जाया गया लेकिन गंभीर हालत होने की वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआत में दीपांश ने पत्नी और सास पर उसे जलाने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस जांच में मामला उल्टा निकला। जांच में पता चला कि उसने खुद ही आग लगाई थी। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा था और मामला पहले से महिला अपराध सेल में चल रहा था।