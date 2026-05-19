दिल्ली: सरकारी अफसर बनकर की थी शादी, 2 दिन बाद भाग गई पत्नी; अब युवक ने फिनाइल पीकर खुद को लगाई आग

Delhi Crime News: उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, यहां पर एक 26 वर्षीय युवक ने अपनी पत्नी के घर के बाहर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसे युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान दीपांश चौधरी के रूप में हुई है। शुरुआती दौर में स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई थी कि पत्नी और सास ने मिलकर युवक को जिंदा जलाया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन तमाम दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ किया है कि यह आत्मदाह (Self-immolation) का मामला है।