अशोक नगर थाने में लगी भीषण आग, MLA का गंभीर आरोप- पास में ही था फायर स्टेशन, फिर भी 1 घंटे बाद पहुंची दमकल

आग को बुझाने के लिए दमकल के कई बड़े अधिकारियों की देखरेख में ऑपरेशन शुरू किया गया। पानी की कमी न हो, इसके लिए बीच में और टैंकर मंगाए गए। आखिरकार करीब पौने एक घंटे की भारी मशक्कत के बाद दोपहर 1:50 बजे आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद भी काफी देर तक पानी का छिड़काव किया गया ताकि आग दोबारा न भड़के। दोपहर 2:20 बजे जाकर काम पूरी तरह खत्म हुआ। इस हादसे में मालखाने के रिकॉर्ड और सामान को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी जांच की जा रही है। आग लगने की असली वजह अभी साफ नहीं हो पाई है।