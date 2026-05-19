दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्राले की लापरवाही ने ली जान, अचानक ब्रेक लगाने से ट्रक के उड़े परखच्चे, ड्राइवर की मौत

हादसे का शिकार हुए मृतक ट्रक चालक की पहचान 40 वर्षीय राम सिंह के रूप में हुई है, जो कोटपूतली के कोठी पछोदाला गांव के रहने वाले थे। वहीं, इस घटना में कोटपूतली के ही प्रागपुरा निवासी महेंद्र कुमार घायल हुए हैं। घायल महेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली के सोनिया विहार स्थित कामधेनु सीमेंट प्लांट में स्टोर मैन के पद पर काम करते हैं। सोमवार रात को वह ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर कोटपूतली जाने के लिए निकले थे। उनके प्लांट में आए ट्रक ड्राइवर राम सिंहके साथ वह उसी ट्रक में बैठकर रवाना हुए थे।