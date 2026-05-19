दीपिका नागर मौत मामले में नया मोड़, पिता बोले- बेटी को मारकर नीचे फेंका; पोस्टमार्टम में क्या पता चला

Greater Noida Deepika Nagar Death Case: ग्रेटर नोएडा में 24 वर्षीय दीपिका नागर की संदिग्ध मौत के मामले में अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक, मौत से कुछ घंटे पहले ही दीपिका ने अपने पिता को फोन कर ससुराल में हो रही प्रताड़ना के बारे में बताया था। बेटी की बात सुनते ही पिता उसी शाम उसके घर पहुंचे और परिवार को समझाकर विवाद खत्म कराने की कोशिश की। उन्होंने बेटी का संसार बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया।