Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को HC का नोटिस, जज के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाने पर कार्यवाही

Delhi High Court Notice Kejriwal:दिल्ली आबकारी नीति (कथित शराब घोटाला) मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेतृत्व की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने अवमानना मामले में सभी नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।