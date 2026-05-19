‘Justice For Twisha’: जंतर-मंतर पर परिवार और दोस्तों का प्रदर्शन, केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग

ट्विशा के परिवार और दोस्तों का कहना है कि उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि वह इतनी परेशानियों से गुजर रही थीं। उनकी चचेरी बहन प्रियंका शर्मा ने बताया कि ट्विशा हमेशा लोगों को हिम्मत से मुश्किलों का सामना करने की सलाह देती थीं और कहती थीं कि आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं होती। परिवार और दोस्तों के मुताबिक ट्विशा बहुत खुशमिजाज, हंसने-बोलने वाली और पॉजिटिव सोच रखने वाली लड़की थीं। इसलिए उनकी अचानक मौत की खबर ने सभी को अंदर तक तोड़ दिया।