दिल्ली से गुरुग्राम तक गर्मी का कहर, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के कई शहर शामिल; पारा 46°C पहुंचा

India Heatwave Today: भारत में गर्मी ने इस साल सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मंगलवार को देश में भीषण हीटवेव (Severe Heatwave) का एक ऐसा खौफनाक रूप देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मौसम की लाइव रैंकिंग बताने वाली वेबसाइट AQI.in के दोपहर 12:30 बजे के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के टॉप 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में सभी 100 शहर भारत के दर्ज किए गए हैं। यह वैश्विक चार्ट इस बात का गवाह है कि इस समय उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत का एक बड़ा हिस्सा भीषण आग की भट्टी की तरह तप रहा है।