Pre-Monsoon Alert: मुंबई महानगर में मौसम का यू-टर्न, IMD ने कहा- यह मानसून के आगमन का संकेत

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून से पहले की इस ट्रांजिशन अवधि में जमीन की ऊपरी मिट्टी सूखी और ढीली होती है। जब गरज के साथ बारिश की स्थिति बनती है, तो तेज हवाओं के कारण यह मिट्टी उड़ने लगती है और धूल भरी आंधी का रूप ले लेती है। यह प्री-मानसून सीजन की एक सामान्य घटना है। दिन भर की तेज गर्मी के कारण वातावरण में अस्थिरता पैदा होती है, जो अनुकूल परिस्थितियों में शाम के समय गरज और बिजली के साथ बारिश का कारण बनती है। अगले कुछ दिनों तक मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में इसी तरह की छिटपुट बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।