10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Pre-Monsoon Alert: मुंबई महानगर में मौसम का यू-टर्न, IMD ने कहा- यह मानसून के आगमन का संकेत

Pre-monsoon Rain Thunderstorm: मौसम विभाग के अनुसार, मानसून से पहले की इस ट्रांजिशन अवधि में जमीन की ऊपरी सतह काफी सूखी और ढीली हो जाती है। ऐसे में जब गरज-चमक वाले बादलों के साथ तेज हवाएं चलती हैं, तो धूलभरी आंधी जैसी स्थिति बन जाती है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 10, 2026

Thunderstorm

File Photo: Patrika

मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में बीते 2-3 दिनों में मौसम ने अचानक करवट ली है। दिनभर तेज धूप और चिपचिपी उमस होती है, लेकिन शाम होते-होते आसमान में बादल छा जाते है और कई इलाकों में धूलभरी आंधी और बूंदाबांदी देखते को मिलती है। खासकर ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई और रायगढ़ के कुछ हिस्सों में शनिवार शाम में हल्की बारिश भी दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि यह प्री-मानसून सीजन की एक सामान्य घटना है।

मौसम विभाग (आईएमडी) ने आज मुंबई और उपनगरों में उमसभरी गर्म को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक प्री-मानसून गतिविधियां जारी रह सकती हैं।

मुंबई में क्यों बढ़ रही है उमस और गर्मी?

आईएमडी मुंबई के क्षेत्रीय मौसम केंद्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक सुषमा नायर ने बताया कि फिलहाल निचले स्तर पर उत्तर दिशा से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मुंबई और आसपास के इलाकों में तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि मानसून के आगमन से पहले वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण उमस काफी ज्यादा महसूस हो रही है। रात के तापमान में भी ज्यादा गिरावट नहीं हो रही, जिससे लोगों को गर्म और चिपचिपी रातों का सामना करना पड़ रहा है।

मुंबई उपनगरों में सामान्य से अधिक तापमान

बीते कुछ दिनों से मुंबई उपनगर में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। सांताक्रूज मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि दक्षिण मुंबई में दिन और रात का तापमान अपेक्षाकृत सामान्य रहा। यहां अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

शाम होते ही बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश

गुरुवार की तरह ही शनिवार को भी शाम 4 बजे के करीब मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाओं के साथ धूल उड़ने लगी और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई और रायगढ़ में लोगों को तेज गर्मी के बाद राहत महसूस हुई।

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून से पहले की इस ट्रांजिशन अवधि में जमीन की ऊपरी मिट्टी सूखी और ढीली होती है। जब गरज के साथ बारिश की स्थिति बनती है, तो तेज हवाओं के कारण यह मिट्टी उड़ने लगती है और धूल भरी आंधी का रूप ले लेती है। यह प्री-मानसून सीजन की एक सामान्य घटना है। दिन भर की तेज गर्मी के कारण वातावरण में अस्थिरता पैदा होती है, जो अनुकूल परिस्थितियों में शाम के समय गरज और बिजली के साथ बारिश का कारण बनती है। अगले कुछ दिनों तक मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में इसी तरह की छिटपुट बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

प्री-मानसून में सामान्य हैं शाम के समय आंधी-तूफान

आईएमडी के मुताबिक, प्री-मानसून सीजन में शाम के समय गरज-चमक और हल्की बारिश होना सामान्य मौसमीय प्रक्रिया है। दिनभर की तेज गर्मी वातावरण में अस्थिरता पैदा करती है, जिसके कारण दोपहर या शाम के समय बादल बनते हैं और आंधी-तूफान की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं।

मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी और उमस से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीने और दोपहर के समय ज्यादा देर तक धूप में बाहर न रहने की सलाह दी है।

ये भी पढ़ें

Pre-Monsoon Alert: महाराष्ट्र में प्री-मानसून सक्रिय, अगले 4 दिन आंधी-बारिश के आसार, IMD ने दी बड़ी अपडेट
मुंबई
Maharashtra Monsoon Update

खबर शेयर करें:

Published on:

10 May 2026 01:55 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Pre-Monsoon Alert: मुंबई महानगर में मौसम का यू-टर्न, IMD ने कहा- यह मानसून के आगमन का संकेत

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

विजय के CM शपथ समारोह के बीच चेन्नई स्टेडियम में भीड़ ने घेरा तृषा कृष्णन को, धक्का-मुक्की का VIDEO वायरल

विजय के CM शपथ समारोह के बीच चेन्नई स्टेडियम में भीड़ ने घेरा तृषा कृष्णन को, धक्का-मुक्की का VIDEO वायरल
टॉलीवुड

CM फडणवीस के लिए खरीदी जाएगी नई बुलेटप्रूफ कार, नीलाम होंगी महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां

maharashtra govt to buy new bulletproof car for cm
मुंबई

‘चाहे मैं गलत रहूं या सही, मेरे बच्चे मेरे साथ’, गोविंदा के अफेयर के रूमर्स के बीच पत्नी सुनीता आहूजा ने कही ये बात

Govinda-Sunita Ahuja Marriage Row
बॉलीवुड

शपथ ग्रहण समारोह के बीच आर. माधवन ने सीएम विजय के लिए लिखा खास पोस्ट, कही ये बड़ी बात

शपथ ग्रहण समारोह के बीच आर. माधवन ने सीएम विजय के लिए लिखा खास पोस्ट, कही ये बड़ी बात
टॉलीवुड

‘गलती हो गई’, अनुराग डोभाल ने कार एक्सीडेंट पर मांगी माफी, पत्नी रितिका संग रिश्ते को दिया दूसरा मौका

Anurag Dobhal Car Crash Apology
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.