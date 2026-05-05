प्री-मानसून हलचल तेज: अगले 4 दिन कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD ने दी बड़ी अपडेट

मौसम विभाग की वैज्ञानिक एसडी सनप के मुताबिक, मौसम में यह बदलाव बदलती हुई सिनॉप्टिक स्थितियों के कारण हुआ है। उन्होंने बताया कि यह पैटर्न प्री-मानसून सीजन के अनुरूप है, जहां नमी के प्रवाह और ऊपरी हवा के ट्रफ के कारण पूरे राज्य में व्यापक बारिश नहीं होती, बल्कि स्थानीय स्तर पर आंधी-तूफान और बौछारें देखने को मिलती हैं। ऐसे में जहां एक ओर कुछ जिलों को गर्मी से राहत मिल सकती है, वहीं मुंबई समेत कई तटीय इलाकों को अभी उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ेगी।