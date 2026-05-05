5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

प्री-मानसून हलचल तेज: अगले 4 दिन कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD ने दी बड़ी अपडेट

Pre-Monsoon Alert: महाराष्ट्र में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। राज्य के कई हिस्सों में प्री-मानसून (Monsoon 2026) गतिविधियां तेज होने वाली हैं। हालांकि, मुंबई और तटीय इलाकों के लिए फिलहाल इंतजार और लंबा हो सकता है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 05, 2026

Maharashtra Monsoon Update

महाराष्ट्र में प्री-मानसून सक्रिय, अगले 4 दिन आंधी-बारिश के आसार (File Photo)

महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Update) में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं और अगले 3-4 दिनों में कई हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि, मुंबई और आसपास के जिलों में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं और यहां गर्म व उमस भरा मौसम बना रहेगा।

इन जिलों में होगी प्री-मानसून बारिश

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में 8 मई तक गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

कोल्हापुर, सतारा, सांगली, बीड, लातूर और धाराशिव जैसे जिलों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

घाट और कोंकण के कुछ हिस्सों में भी असर

कोल्हापुर, सतारा और पुणे के घाट क्षेत्रों में भी इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के तटीय इलाकों में 7-8 मई को हल्की बारिश या गरज-चमक देखने को मिल सकती है।

मुंबई में क्यों नहीं होगी बारिश?

जहां राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना है, वहीं मुंबई और आसपास के इलाकों (MMR) के लिए कोई खास राहत की खबर नहीं है। पालघर, ठाणे, मुंबई और रायगढ़ जैसे तटीय जिलों में अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम गर्म और उमस भरा (Hot and Humid) बना रहेगा।

मौसम विभाग ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि आसपास के क्षेत्रों में प्री-मानसून गतिविधि बढ़ने के बावजूद मुंबई शहर और कोंकण में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है।

मौसम के जानकारों का कहना है कि वर्तमान मौसम प्रणाली के कारण राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बिखरी हुई बारिश हो रही है, लेकिन मुंबई तक इसका असर नहीं पहुंच पा रहा है।

मौसम में इस दिन होगा बड़ा बदलाव

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी आने के साथ-साथ मध्य प्रदेश से दक्षिण मध्य महाराष्ट्र तक एक ट्रफ (दबाव की रेखा) सक्रिय हो रही है।

इसी कारण 7-8 मई के आसपास कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हालांकि यह बारिश पूरे राज्य में एक जैसी नहीं होगी, बल्कि अलग-अलग जगहों पर सीमित रूप से देखने को मिलेगी।

क्यों बदल रहा है मौसम का मिजाज?

मौसम विभाग की वैज्ञानिक एसडी सनप के मुताबिक, मौसम में यह बदलाव बदलती हुई सिनॉप्टिक स्थितियों के कारण हुआ है। उन्होंने बताया कि यह पैटर्न प्री-मानसून सीजन के अनुरूप है, जहां नमी के प्रवाह और ऊपरी हवा के ट्रफ के कारण पूरे राज्य में व्यापक बारिश नहीं होती, बल्कि स्थानीय स्तर पर आंधी-तूफान और बौछारें देखने को मिलती हैं। ऐसे में जहां एक ओर कुछ जिलों को गर्मी से राहत मिल सकती है, वहीं मुंबई समेत कई तटीय इलाकों को अभी उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ेगी।

ये भी पढ़ें

मुंबई में 15 मई से 10% पानी की कटौती, कमजोर मानसून की आशंका के बीच BMC का बड़ा फैसला
मुंबई
Mumbai Water Cut News

खबर शेयर करें:

Published on:

05 May 2026 06:31 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / प्री-मानसून हलचल तेज: अगले 4 दिन कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD ने दी बड़ी अपडेट

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘पुष्पा’ स्टार फहाद फासिल या ‘धुरंधर’ स्टार अक्षय खन्ना, कौन लेगा ‘SVC63’ में सलमान खान से टक्कर?

Salman Khan SVC63 Villain
बॉलीवुड

महाराष्ट्र: स्कूल में ध्वजारोहण के बाद महिला शिक्षिका लापता, पुलिस के खुलासे से गहराया रहस्य

Maharashtra teacher missing case
मुंबई

‘किसिंग सीन से किया इनकार तो छिन गया काम’, ‘बॉम्बे बेगम्स’ की एक्ट्रेस ने खोली इंडस्ट्री की पोल

Nauheed Cyrusi On Bollywood Dark Side
बॉलीवुड

‘अगली जयललिता बनेगी तृषा कृष्णन’, विजय थलापति की जीत के बाद अचानक क्यों तेज हुई चर्चा?

Trisha Krishnan CM Prediction Viral Video
मनोरंजन

नागपुर में मां-बेटी के आत्महत्या मामले में नया खुलासा, प्रॉपर्टी के लिए दामाद कर रहा था टॉर्चर

Nagpur mother daughter suicide Nandanvan
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.