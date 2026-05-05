महाराष्ट्र: स्कूल में ध्वजारोहण के बाद महिला शिक्षिका लापता, पुलिस के खुलासे से गहराया रहस्य

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वैभववाडी तालुका से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सोनाली चव्हाणवाडी स्थित जिला परिषद स्कूल में कार्यरत 34 वर्षीय विवाहित शिक्षिका पूजा अनिल पोवार रहस्यमयी तरीके से लापता हो गईं है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर उनके स्कूल में झंडा फहराने का कार्यक्रम था, जहां से वह वापस घर नहीं लौटीं। जब कोई सुराग नहीं मिला तो उनके पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।