मुंह में कपड़ा, छाती पर जख्म… दहला देगी पुणे में मासूम के रेप‑मर्डर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

पुणे के ससून अस्पताल द्वारा पुलिस को सौंपी गई प्राथमिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने बच्ची की आवाज दबाने के लिए उसके मुंह में मोजा ठूंस दिया था। इतना ही नहीं, बच्ची के शरीर, खासकर छाती पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसके साथ कितनी बेरहमी की गई थी। रिपोर्ट से साफ होता है कि आरोपी ने न केवल यौन अत्याचार किया, बल्कि बेहद क्रूर तरीके से उसकी हत्या भी की।