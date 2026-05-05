मुंह में कपड़ा, छाती पर जख्म… दहला देगी पुणे में मासूम के रेप‑मर्डर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

बच्ची छुट्टियां मनाने आई थी ननिहाल, 'हैवान' ने बनाया शिकार (Representational Photo)
महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर क्षेत्र में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। इस दिल दहला देने वाले मामले में अब पोस्टमॉर्टम की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में जो कुछ पता चला है उसके बारे में सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाएगी।
पुणे के ससून अस्पताल द्वारा पुलिस को सौंपी गई प्राथमिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने बच्ची की आवाज दबाने के लिए उसके मुंह में मोजा ठूंस दिया था। इतना ही नहीं, बच्ची के शरीर, खासकर छाती पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसके साथ कितनी बेरहमी की गई थी। रिपोर्ट से साफ होता है कि आरोपी ने न केवल यौन अत्याचार किया, बल्कि बेहद क्रूर तरीके से उसकी हत्या भी की।
जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्ची अपने माता-पिता के साथ पुणे में रहती थी और गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल आई हुई थी। घटना के दिन (1 मई) वह खेल रही थी, तभी 65 वर्षीय आरोपी उसे मवेशियों की बांधने वाली जगह बछड़ा दिखाने के बहाने ले गया था। इसके बाद उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की और पकड़े जाने से बचने के लिए पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी।
इस मामले ने एक और चौंकाने वाला पहलू उजागर किया है। मजदूरी का काम करने वाले आरोपी के खिलाफ पहले भी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के दो अन्य मामले दर्ज थे, लेकिन सबूतों के अभाव में वह बच निकला। पुलिस उन मामलों की भी छानबीन कर रही है।
फिलहाल आरोपी 7 मई तक पुलिस हिरासत में है। उसकी मेडिकल जांच भी कराई गई है। जांच एजेंसियां सभी सबूतों को जोड़ने में जुटी हैं ताकि कोर्ट में मजबूत केस पेश किया जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई अदालत में शुरू होगी। आरोपी को फांसी की सजा दिलाने के लिए किसी भी तरह की कानूनी खामी नहीं रहने दी जाएगी।
घटना के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतक बच्ची के पिता से बात की। उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने फास्ट-ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने और दोषी को मौत की सजा दिलाने का आश्वासन दिया।
इस अमानवीय घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। हर तरफ से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आरोपी को सख्त सजा देने की मांग उठ रही है।
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