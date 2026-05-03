पुणे में 4 साल की मासूम से दरिंदगी पर संजय राउत का फूटा गुस्सा, बोले- फडणवीस सरकार का एनकाउंटर हो

पुणे में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया है। इस जघन्य अपराध को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं, विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष को अपने कार्यकाल की घटनाओं पर भी नजर डालनी चाहिए। उन्होंने ‘कैश फॉर ट्रांसफर’ जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोग अगर सरकार को नसीहत दें तो यह हास्यास्पद है।