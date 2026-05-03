पलक तिवारी ने रणवीर इलाहाबादिया को किया ‘रोस्ट’, YouTuber के गर्दन हिलाने वाले स्टाइल की कर डाली मिमिक्री

पलक तिवारी ने की रणवीर इलाहाबादिया की कॉपी
Palak Tiwari Ranveer Allahbadia roast: मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अक्सर अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। लेकिन इस बार पलक अपनी किसी ग्लैमरस तस्वीर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त 'एक्टिंग स्किल्स' और हाजिरजवाबी के कारण सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में पलक तिवारी मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया (BeerBiceps) के साथ ऑस्ट्रेलिया के एक स्टेडियम में नजर आईं, जहां दोनों मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का लुत्फ उठा रहे थे।
कॉन्सर्ट के बीच रणवीर और पलक की एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई है। इस वीडियो में पलक, रणवीर इलाहाबादिया का इंटरव्यू लेती नजर आ रही हैं, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल रणवीर जैसा ही था। पलक ने रणवीर के बात करने के खास तरीके, उनकी गर्दन हिलाने के स्टाइल और उनके शब्दों के चुनाव की ऐसी मिमिक्री की कि खुद रणवीर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
पलक ने बिल्कुल रणवीर के लहजे में उनसे पूछा कि वह इस इवेंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। रणवीर ने जैसे ही अपनी 'आध्यात्मिक और शांति' वाली भाषा में जवाब देना शुरू किया, पलक ने अपनी गर्दन बिल्कुल वैसे ही हिलाना शुरू कर दिया जैसे रणवीर अक्सर अपने पॉडकास्ट में करते हैं।
पलक की यह मिमिक्री देखकर यूजर्स लोटपोट हो गए हैं। लोगों का कहना है कि पलक ने रणवीर को उन्हीं के अंदाज में 'रोस्ट' कर दिया है। एक यूजर ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा, "पलक ने गर्दन हिलाकर रणवीर को बता दिया कि वह जानती हैं रणवीर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं... यह तो 'ऊनो रिवर्स' (Uno Reverse) हो गया!" कई लोग तो रणवीर के पुराने वीडियो क्लिप्स शेयर कर रहे हैं, जहां वह अक्सर इंटरव्यू के दौरान इसी तरह गर्दन हिलाते देखे जाते हैं।
मजाक-मस्ती के बीच रणवीर ने पलक से वो सवाल पूछ ही लिया जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। रणवीर ने पूछा, "क्या आप सिंगल हैं?" इस पर पलक थोड़ा हिचकिचाईं और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, "हां, मैं सिंगल हूं।" पलक के इस जवाब और उनके हाव-भाव को देखकर फैंस को यकीन नहीं हो रहा है।
बता दें कि लंबे समय से खबरें आ रही हैं कि पलक तिवारी, सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान को डेट कर रही हैं। दोनों को कई बार एक साथ डिनर डेट और पार्टियों में स्पॉट किया गया है। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन रणवीर के शो पर पलक की हिचकिचाहट ने इन चर्चाओं को एक बार फिर हवा दे दी है। फिलहाल तो पलक का 'मिमिक्री अवतार' फैंस का खूब मनोरंजन कर रहा है।
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