पलक तिवारी ने रणवीर इलाहाबादिया को किया ‘रोस्ट’, YouTuber के गर्दन हिलाने वाले स्टाइल की कर डाली मिमिक्री

पलक की यह मिमिक्री देखकर यूजर्स लोटपोट हो गए हैं। लोगों का कहना है कि पलक ने रणवीर को उन्हीं के अंदाज में 'रोस्ट' कर दिया है। एक यूजर ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा, "पलक ने गर्दन हिलाकर रणवीर को बता दिया कि वह जानती हैं रणवीर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं... यह तो 'ऊनो रिवर्स' (Uno Reverse) हो गया!" कई लोग तो रणवीर के पुराने वीडियो क्लिप्स शेयर कर रहे हैं, जहां वह अक्सर इंटरव्यू के दौरान इसी तरह गर्दन हिलाते देखे जाते हैं।