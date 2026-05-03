बेटे की सादगी पर आर माधवन ने आखिर क्यों कही ऐसी बात, स्टार किड कहना बंद करो!

इतना ही नहीं, माधवन ने Gen Z जेनरेशन के बारे में बेहद सकारात्मक बात कही। उन्होंने कहा कि ये युवा उनसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। उन्हें न गाड़ी खरीदने की जल्दी है, न घर की। उनकी सादगी भरी जीवनशैली और मानसिक शांति देखकर माधवन हैरान और प्रभावित होते हैं। उन्होंने माना कि Gen Z की समझदारी उनके अपने बचपन की समझदारी से बिल्कुल अलग है। माधवन ने आगे बताया कि उनकी साउथ इंडियन परवरिश का उनके स्वभाव पर गहरा असर है। वो हमेशा से कैमरे की चकाचौंध से दूर रहना पसंद करते हैं। शोहरत और लाइमलाइट उनकी प्राथमिकता कभी नहीं रही। यही वजह है कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद वो आम इंसान जैसा व्यवहार करते हैं।