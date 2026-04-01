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‘सेट पर को-स्टार्स से इनसिक्योर रहते थे रणवीर सिंह और आर माधवन? ‘धुरंधर 2’ एक्टर मानव गोहिल ने किया खुलासा

Dhurandhar 2 Actor Manav Gohil: 'धुरंधर' एक्टर मानव गोहिल ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म में रणवीर सिंह और आर माधवन के काम करना एक टीम वर्क और बिना अहम वाला अनुभव था। उन्होंने बताया कि आर माधवन ने उनकी डायलॉग्स डिलीवर करने और गाइड करने में मदद की. वहीं, रणवीर सिंह बहुत विनम्र और सपोर्टिव थे।

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मुंबई

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Rashi Sharma

Apr 06, 2026

Dhurandhar 2 Actor Manav Gohil

एक्टर मानव गोहिल ने किये धुरंधर के सेट के कई खुलासे। (फोटो सोर्स: IMDb)

Dhurandhar 2 Actor Manav Gohil: इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बाहर अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है आदित्य धर और रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' की। फिल्म के कलाकार हों या दूसरे एक्टर्स सब फिल्म की पीक डिटेलिंग, एक्टिंग, गानों और कहानी की बात कर रहा है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी फिल्म की बम्बर सफलता की गवाही दे रहा है। फिल्म के छोटे-छोटे किरदारों को निभाने वाले एक्टर्स को भी उनके अभिनय के लिए तारीफ मिल रहीं है। वो भी खुलकर 'धुरंधर 2' के अपने एक्सपिरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही एक एक्टर हैं मानव गोहिल, जिन्होंने फिल्म में सुशांत बंसल का किरदार निभाया है ने रणवीर सिंह और आर माधवन के साथ काम और स्क्रीन शेयर करने के अपने अनुभव के बारे में बात की है।

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रणवीर सिंह

Published on:

06 Apr 2026 11:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘सेट पर को-स्टार्स से इनसिक्योर रहते थे रणवीर सिंह और आर माधवन? ‘धुरंधर 2’ एक्टर मानव गोहिल ने किया खुलासा

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