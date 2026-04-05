‘धुरंधर’ एक्टर ने शेयर किया फिल्म में मौत वाले सीन का किस्सा, बोले- ‘मुझे जमीन पर घसीटा गया, काफी चोट लगी’

फिल्म की शूटिंग करना और फिल्म देखना दोनों अलग अनुभव होते हैं। शूटिंग के दौरान हर कलाकार को सिर्फ अपने हिस्से की कहानी पता होती है, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत गोपनीय होती है। जब हमने पूरी फिल्म देखी, तो बेहतरीन लगी। मुझे बैंकॉक का पहला दिन याद है, जहां सेट इतना वास्तविक बनाया गया था कि ऐसा लगा ही नहीं कि हम बैंकॉक में हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान के लियारी इलाके में शूट कर रहे हैं। यह सब डायरेक्टर और निर्देशक की बारीकी से की गई मेहनत का परिणाम था।