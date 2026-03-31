‘धुरंधर 2’ को प्रोपेगेंडा कहने वालों पर भड़के ‘कश्मीर फाइल्स’ एक्टर अनुपम खेर, बोले- ‘इनकी आत्मा को शांति मिले’

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली (आईएफएफडी) 2026 में फिल्मों पर बात करते हुए वेटरन एक्टर अनुपम खेर ने बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमें उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो सिनेमा को प्रचार फिल्में कहते हैं। हम उन पर बेवजह समय बर्बाद कर रहे हैं, वे बेकार के लोग हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। आइए 'द कश्मीर फाइल्स' की सफलता का जश्न मनाएं, आइए 'धुरंधर' की सफलता का जश्न मनाएं। लोग बेवकूफ नहीं हैं। लोग बेवकूफ नहीं हैं कि वो रात 12 बजे का शो देखने जाएं, वो भी हाउसफुल। लोग फिल्म इसलिए देखने जाते हैं क्योंकि उन्हें वह पसंद आती है। और मुझे लगता है कि हमें उन लोगों को चुप करा देना चाहिए जो इसे प्रचार फिल्म कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमें उन लोगों को शांति से आराम करने की सलाह देनी चाहिए जो इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं।"