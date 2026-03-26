महेश भट्ट को अनुपम खेर हर महीने देते हैं 25 हजार रुपये, बताया ये कारण

अनुपम खेर ने उस दौर को भी याद किया जब उनकी और महेश भट्ट की तकरार हुई थी। दरअसल, 'सारांश' की शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले महेश भट्ट ने अनुपम की जगह मशहूर अभिनेता संजीव कुमार को लेने का मन बना लिया था। जब अनुपम को यह पता चला, तो वह टूट गए और मुंबई छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जाने से पहले वह सीधे महेश भट्ट के घर पहुंचे और गुस्से में उन्हें 'धोखेबाज' तक कह डाला। अनुपम का वह जुनून और आंखों में आंसू देखकर महेश भट्ट का दिल पिघल गया और उन्होंने अपना फैसला बदलकर अनुपम को ही फिल्म में रखा। आज वही फिल्म अनुपम खेर के करियर का मील का पत्थर मानी जाती है।