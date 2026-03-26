झुग्गी में रहती है इंस्टाग्राम की मशहूर इन्फ्लुएंसर, फराह खान पहुंची उनके घर, जानें कौन है ये…

फराह खान जब शाहिदा के घर पहुंचीं, तो शाहिदा ने वीडियो की शुरुआत में ही चुटकी ली और कहा, "आज हम गरीबों के घर फराह मैम आई हैं।" जब फराह ने उन्हें टोकते हुए कहा कि अमीर-गरीब कुछ नहीं होता, सब बराबर हैं, तो शाहिदा भड़क गईं। उन्होंने फराह को सीधा चैलेंज दे डाला- "ये सब झूठ बोलती है। अगर हम सब बराबर हैं तो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। बस, निकल गई हवा?" इसके बाद शाहिदा ने फराह के कुक दिलीप को आवाज लगाते हुए कहा, "ले जाओ इसे यहां से, इससे पहले कि मेरा असली रूप बाहर आ जाए।" यह मजेदार नोकझोंक देखकर वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट गई।