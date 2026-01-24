सलमान-ऋतिक तो कुछ नहीं… 70 की उम्र में इस एक्टर ने जिम में दिखाए मसल, फिटनेस पर लट्टू हुए फैंस

Anupam Kher Gym Picture Goes Viral: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर उम्र को महज एक संख्या साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। 70 साल की उम्र में भी उनकी एनर्जी, अनुशासन और फिटनेस के प्रति समर्पण युवाओं के लिए मिसाल बन चुका है। हाल ही में अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की, जिसने देखते ही देखते इंटरनेट पर हलचल मचा दी। इस तस्वीर में उनके साथ अभिनेता और सांसद रवि किशन भी नजर आ रहे हैं और दोनों का अंदाज इतना दमदार है कि फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे।