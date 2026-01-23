39 साल पहले की साजिश… अब एक्टर ने खुद किया पर्दाफाश

29 मई 1987 को रिलीज हुई फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ में मोगैंबो का रोल पहले अनुपम खेर को ऑफर किया गया था। उन्होंने कुछ समय तक इस किरदार की शूटिंग भी की थी। हालांकि, बाद में मेकर्स ने इस रोल को लेकर अपना फैसला बदल लिया और बिना किसी सूचना के अनुपम खेर को फिल्म से बाहर कर दिया गया। अब अनुपम खेर ने खुद एक वीडियो में इस बात को कन्फर्म किया है। उन्होंने कहा, “जावेद साहब ने नहीं, बल्कि अनिल कपूर जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और बोनी कपूर ने मुझे फिल्म से बाहर किया। मुझे आखिर तक इसके बारे में बताया ही नही गया।”