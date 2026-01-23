बेटे के लिये दहाड़ा पिता, ट्रोलर्स को दी खुली चुनौती कहा… छोडूंगा नहीं

फिल्म की रिलीज से पहले ‘ई-टाइम्स’ को दिए एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने बेटे अहान को लेकर होने वाली ट्रोलिंग और पर्सनल अटैक्स पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, “जब परिवार की बात आती है तो मैं बिल्कुल अलग इंसान बन जाता हूं। अहान के करियर से जुड़े फैसले मैं उसी पर छोड़ता हूं, लेकिन अगर कोई उस पर पर्सनल अटैक करेगा, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।”