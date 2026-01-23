तुम्हें वर्दी में देखना… ‘बॉर्डर 2’ की रिलीज पर बेटे अहान के लिए पिता सुनील शेट्टी ने लिखा इमोशनल पोस्ट

फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा, अहान शेट्टी और अन्या सिंह अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। बॉर्डर 2 को डायरेक्टर अनुराग सिंह ने निर्देशित किया है। वहीं, साल 1997 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर बॉर्डर को जे.पी.दत्ता ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में तब्बू, पूजा भट्ट, राखी गुलज़ार, शरबानी मुखर्जी, सपना बेदी और राजीव गोस्वामी के साथ-साथ सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी और कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं।