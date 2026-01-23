Border 2 में सनी देओल ने धर्मेंद्र की याद में किया ये इमोशनल काम, फैंस भी कर रहे तारीफ

Sunny Deol Border 2: सनी देओल की मच-अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' आज यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर जैसा क्रेज था, वह पर्दे पर साफ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही फिल्म की स्क्रीन थिएटर पर आई लोगों ने कुछ ऐसा देखा, जिसे देखकर वह इमोशनल हो गए। हर कोई सनी देओल को धर्मेंद्र का एक आदर्श बेटा कहने लगा। कुछ समय पहले ही धर्मेंद्र का निधन हुआ था। जिसके बाद सनी देओल पिता को याद करते हुए दिखे थे। अब अपनी फिल्म बॉर्डर 2 में उन्होंने एक दिल छू लेने वाला काम किया है।