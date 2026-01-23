23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बॉलीवुड

Border 2 में सनी देओल ने धर्मेंद्र की याद में किया ये इमोशनल काम, फैंस भी कर रहे तारीफ

Border 2 Release: सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र से कितना प्यार करते हैं यह हर कोई जानता है, लेकिन अब उन्होंने उनके निधन के बाद अपने प्यार का अनोखा सबूत दिया है। जो बॉर्डर 2 में देखा जा सकता है। लोग इसे देख इमोशनल हो रहे हैं।

Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 23, 2026

Sunny deol in border 2 introduces himself Dharmendra ji ka beta after father dharmendra death

सनी देओल ने बॉर्डर 2 में पिता के लिए किया ये खास काम

Sunny Deol Border 2: सनी देओल की मच-अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' आज यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर जैसा क्रेज था, वह पर्दे पर साफ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही फिल्म की स्क्रीन थिएटर पर आई लोगों ने कुछ ऐसा देखा, जिसे देखकर वह इमोशनल हो गए। हर कोई सनी देओल को धर्मेंद्र का एक आदर्श बेटा कहने लगा। कुछ समय पहले ही धर्मेंद्र का निधन हुआ था। जिसके बाद सनी देओल पिता को याद करते हुए दिखे थे। अब अपनी फिल्म बॉर्डर 2 में उन्होंने एक दिल छू लेने वाला काम किया है।

सनी देओल ने क्रेडिट्स में लिखा अपना खास नाम (Sunny Deol pays hearfelt tribute to late father dharmendra in Border 2 credits)

फिल्म बॉर्डर 2 जैसे ही शुरू होती है, स्क्रीन पर सनी देओल का नाम एक अलग अंदाज में चमकता है। क्रेडिट्स में लिखा है- "सनी देओल (धर्मेंद्र जी का बेटा)"। पिता धर्मेंद्र के जाने के बाद सनी की यह पहली बड़ी फिल्म है, और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके नाम के साथ उनके पिता की पहचान हमेशा जुड़ी रहे। इसे देख थिएटर में बैठे फैंस भी इमोशनल हो गए। यह पल बेहद यादगार और दिल को छू लेने वाला रहा।

सनी ने बॉर्डर को लेकर सुनाया था अनोखा किस्सा (Sunny Deol Movie Border 2)

सनी देओल अक्सर कहते आए हैं कि उनके लिए उनके पिता ही सब कुछ हैं। हाल ही में फिल्म के गाने 'घर कब आएंगे' के लॉन्च पर सनी काफी भावुक नजर आए थे। उन्होंने याद करते हुए बताया था, "मैंने पहली 'बॉर्डर' इसलिए की थी क्योंकि बचपन में पापा की फिल्म 'हकीकत' देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। तभी मैंने सोच लिया था कि जब मैं एक्टर बनूंगा, तो पापा जैसी एक वॉर फिल्म जरूर करूंगा। जेपी दत्ता साहब के साथ मिलकर हमने वह सपना सच किया और आज 'बॉर्डर 2' उसी विरासत को आगे ले जा रही है।"

बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' का धमाका (Border 2 Release Date)

फिल्म की शुरुआत केवल भावनाओं से ही नहीं, बल्कि जबरदस्त कमाई से भी हुई है। 1971 के युद्ध पर आधारित इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की नई फौज ने सनी देओल के साथ मिलकर कमाल कर दिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स और एडवांस बुकिंग को देखें, तो 'बॉर्डर 2' अपने पहले ही दिन 25 से 32 करोड़ रुपये का बिजनेस कर सकती है। फिल्म के गाने पहले ही चार्टबस्टर बन चुके हैं, और फिल्म को 2026 की सबसे बड़ी हिट माना जा रहा है।

धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार दिखीं पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी देओल हाथ पकड़े आए नजर
बॉलीवुड
Dharmendra first Wife Prakash Kaur first time after husband death with son sunny deol

