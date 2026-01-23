23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार दिखीं पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी देओल हाथ पकड़े आए नजर

Dharmendra Wife Prakash Kaur Video: पति के जाने के बाद एक पत्नी की हालत कैसे हो जाती है, ये धर्मेंद्र की पत्नी को देखकर पता लगाया जा सकता है। प्रकाश कौर का बेटे सनी देओल के साथ एक वीडियो सामने आया है, जिस पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 23, 2026

Dharmendra first Wife Prakash Kaur first time after husband death with son sunny deol

धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का वीडियो आया सामने

Dharmendra Wife Prakash Kaur Video: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को दुनिया को अलविदा कहा था। ये दिन पूरे देओल परिवार के लिए एक काला दिन बनकर आया था। धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके परिवार के सदस्यों को कभी न कभी किसी न किसी समय स्पॉट किया गया था, लेकिन उनकी पत्नी प्रकाश कौर कहीं नजर नहीं आई थीं, लेकिन अब लगभग 2 महीने बाद बेटे सनी के साथ पहली बार दिखी हैं। दोनों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कमेंट कर रहे हैं।

सनी देओल के साथ दिखीं मां प्रकाश कौर (Dharmendra Wife Prakash Kaur Video)

इंटरनेट पर जो सनी देओल और प्रकाश कौर का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि सनी एक जिम्मेदार बेटे की तरह अपनी मां का हाथ मजबूती से थामे हुए दिख रहे हैं। वह हर कदम पर अपनी मां को संभाल रहे थे और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखे हुए थे। इस दौरान प्रकाश कौर ने काला चश्मा लगाया हुआ था और सिंपल सूट और शॉल ले रखी थी। सादगी भरे इस अंदाज में उनके चेहरे पर अपने जीवनसाथी को खोने का दुख साफ झलक रहा था। वहीं, सनी देओल भी काफी गंभीर नजर आए। उन्होंने न तो मीडिया से बात की और न ही कैमरों की तरफ देखा।

पति धर्मेंद्र के जाने का दिखा प्रकाश कौर के चेहरे पर दुख (Prakash Kaur With Sunny Deol)

देओल परिवार हमेशा से अपनी सादगी के लिए जाना जाता रहा है और एयरपोर्ट का यह नजारा भी कुछ ऐसा ही था। चेक शर्ट में नजर आए सनी देओल का अपनी मां के लिए यह समर्पण देख फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "दुख की इस घड़ी में एक बेटा ही मां की सबसे बड़ी ताकत होता है।" वहीं दूसरे ने लिखा, "प्रकाश जी के चेहरे पर सूनापन देखकर दिल भर आया।

कौन हैं प्रकाश कौर? (Who Is Prakash Kaur)

बता दें कि प्रकाश कौर धर्मेंद्र की पहली पत्नी हैं। साल 1954 में दोनों की शादी हुई थी और इस शादी से उनके चार बच्चे हैं- सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। हालांकि धर्मेंद्र ने बाद में हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी, लेकिन उन्होंने कभी प्रकाश कौर का साथ नहीं छोड़ा और न ही उन्हें तलाक दिया। प्रकाश कौर हमेशा से लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती रही हैं, लेकिन धर्मेंद्र के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था।

एक तरफ जहां परिवार इस बड़े सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज यानी 23 जनवरी को सनी देओल की बड़ी फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। जिसे शुरूआत से ही लोगों का साथ मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

फिर गल्फ में अटक गई सनी देओल की ‘Border 2’, जानें क्या है कारण?
बॉलीवुड
Border 2 Poster

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

सनी देओल

Updated on:

23 Jan 2026 11:49 am

Published on:

23 Jan 2026 11:39 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार दिखीं पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी देओल हाथ पकड़े आए नजर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तुम्हें वर्दी में देखना… ‘बॉर्डर 2’ की रिलीज पर बेटे अहान के लिए पिता सुनील शेट्टी ने लिखा इमोशनल पोस्ट

Suniel Shetty on Border 2
बॉलीवुड

Border 2 में सनी देओल ने धर्मेंद्र की याद में किया ये इमोशनल काम, फैंस भी कर रहे तारीफ

Sunny deol in border 2 introduces himself Dharmendra ji ka beta after father dharmendra death
बॉलीवुड

बड़ी फिल्म और बड़ा डर! ‘बॉर्डर 2’ के इस एक्टर ने बताई अपने दिल की बात

Paramvir Cheema Photos
बॉलीवुड

Border 2 पर लगा ग्रहण! कई जगह फर्स्ट शो हुए कैंसिल, सामने आया ये बड़ा कारण

Sunny Deol film Border 2 faces last minute content delivery issues first show cancelled fans angr
बॉलीवुड

‘स्मृति मंधाना के नाम पर लेता था पलाश मुच्छल…’, शादी टूटने के बाद सिंगर को लेकर निर्माता का बड़ा खुलासा

Palash Muchhal accused of cheating 40 lakh Producer big revelation said he take money Smriti Mandhana name
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.