धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार दिखीं पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी देओल हाथ पकड़े आए नजर

धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का वीडियो आया सामने
Dharmendra Wife Prakash Kaur Video: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को दुनिया को अलविदा कहा था। ये दिन पूरे देओल परिवार के लिए एक काला दिन बनकर आया था। धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके परिवार के सदस्यों को कभी न कभी किसी न किसी समय स्पॉट किया गया था, लेकिन उनकी पत्नी प्रकाश कौर कहीं नजर नहीं आई थीं, लेकिन अब लगभग 2 महीने बाद बेटे सनी के साथ पहली बार दिखी हैं। दोनों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कमेंट कर रहे हैं।
इंटरनेट पर जो सनी देओल और प्रकाश कौर का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि सनी एक जिम्मेदार बेटे की तरह अपनी मां का हाथ मजबूती से थामे हुए दिख रहे हैं। वह हर कदम पर अपनी मां को संभाल रहे थे और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखे हुए थे। इस दौरान प्रकाश कौर ने काला चश्मा लगाया हुआ था और सिंपल सूट और शॉल ले रखी थी। सादगी भरे इस अंदाज में उनके चेहरे पर अपने जीवनसाथी को खोने का दुख साफ झलक रहा था। वहीं, सनी देओल भी काफी गंभीर नजर आए। उन्होंने न तो मीडिया से बात की और न ही कैमरों की तरफ देखा।
देओल परिवार हमेशा से अपनी सादगी के लिए जाना जाता रहा है और एयरपोर्ट का यह नजारा भी कुछ ऐसा ही था। चेक शर्ट में नजर आए सनी देओल का अपनी मां के लिए यह समर्पण देख फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "दुख की इस घड़ी में एक बेटा ही मां की सबसे बड़ी ताकत होता है।" वहीं दूसरे ने लिखा, "प्रकाश जी के चेहरे पर सूनापन देखकर दिल भर आया।
बता दें कि प्रकाश कौर धर्मेंद्र की पहली पत्नी हैं। साल 1954 में दोनों की शादी हुई थी और इस शादी से उनके चार बच्चे हैं- सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। हालांकि धर्मेंद्र ने बाद में हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी, लेकिन उन्होंने कभी प्रकाश कौर का साथ नहीं छोड़ा और न ही उन्हें तलाक दिया। प्रकाश कौर हमेशा से लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती रही हैं, लेकिन धर्मेंद्र के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था।
एक तरफ जहां परिवार इस बड़े सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज यानी 23 जनवरी को सनी देओल की बड़ी फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। जिसे शुरूआत से ही लोगों का साथ मिल रहा है।
