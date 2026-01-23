धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार दिखीं पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी देओल हाथ पकड़े आए नजर

इंटरनेट पर जो सनी देओल और प्रकाश कौर का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि सनी एक जिम्मेदार बेटे की तरह अपनी मां का हाथ मजबूती से थामे हुए दिख रहे हैं। वह हर कदम पर अपनी मां को संभाल रहे थे और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखे हुए थे। इस दौरान प्रकाश कौर ने काला चश्मा लगाया हुआ था और सिंपल सूट और शॉल ले रखी थी। सादगी भरे इस अंदाज में उनके चेहरे पर अपने जीवनसाथी को खोने का दुख साफ झलक रहा था। वहीं, सनी देओल भी काफी गंभीर नजर आए। उन्होंने न तो मीडिया से बात की और न ही कैमरों की तरफ देखा।