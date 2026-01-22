अनुपम खेर को किसने जड़ दिया थप्पड़? हैरान होकर एक्टर ने दे दी चेतावनी, बोले- तेरी नाक तोड़ दूंगा

Anupam Kher Slap Viral Video: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कभी मोटिवेशनल बातें, तो कभी जिंदगी से जुड़े अनुभव साझा करते हुए वो फैंस से जुड़े नजर आते हैं। लेकिन इस बार वजह कुछ अलग रही। हाल ही में अनुपम खेर के गाल पर किसी ने थप्पड़ मार दिया और एक्टर हैरान रह गए। घबराइए नहीं, ये थप्पड़ नहीं बल्कि मजाक में उनके गाल पर किया गया एक टच ही था। लेकिन अनुपम खेर के रिएक्शन ने वीडियो को वायरल कर दिया। आखिर क्या है ये मामला, चलिए जानते हैं।