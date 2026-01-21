21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

तेरी दुल्हन सजाऊंगी… 20 साल पुराना गाना बना फिर ट्रेंड, प्रियंका चोपड़ा भी रह गईं दंग, बोलीं- बरसात लौट आई?

Priyanka Chopra Film Song Viral: 20 साल पुराना गाना 'तेरी दुल्हन सजाऊंगी' फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया है, जिससे ना केवल पुराने फैंस बल्कि नए जनरेशन भी इसकी मधुरता में खो गए हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 21, 2026

तेरी दुल्हन सजाऊंगी... 20 साल पुराना गाना बना फिर ट्रेंड, प्रियंका चोपड़ा भी रह गईं दंग, बोलीं- बरसात लौट आई?

प्रियंका चोपड़ा (सोर्स: X @SheethalS5)

Priyanka Chopra Film Song Viral: सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन-सा पुराना गाना फिर से ट्रेंड करने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इन दिनों इंस्टाग्राम रील्स पर साल 2005 में आई फिल्म 'बरसात' का सुपरहिट गाना 'तेरी दुल्हन सजाऊंगी' खूब वायरल हो रहा है। बता दें, प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बसु पर फिल्माया गया ये गाना आज की जनरेशन के बीच भी खूब पसंद किया जा रहा है। अब इस गाने की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर खुद प्रियंका चोपड़ा ने अपनी रिएक्शन दी है।

20 साल पुराना गाना बना फिर ट्रेंड, प्रियंका चोपड़ा भी रह गईं दंग

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इस गाने से जुड़े कई वीडियो शेयर किए। एक वीडियो के साथ उन्होंने हैरानी और खुशी जाहिर करते हुए कैप्शन में लिखा, "क्या बरसात नया ट्रेंड बन गया है? फिर ऐसा लग रहा है।" प्रियंका ने इस पोस्ट में अपनी को-स्टार बिपाशा बसु और फिल्म के हीरो बॉबी देओल को भी टैग किया है।

एक अन्य रील शेयर करते हुए उन्होंने मजाक में लिखा कि अब उनकी पूरी फीड में बस यही गाना नजर आ रहा है, क्या हो गया है सबको। इतना ही नहीं, सुनील दर्शन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बरसात' एक रोमांटिक ड्रामा थी, जिसमें बॉबी देओल, प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बसु की तिकड़ी नजर आई थी। ये फिल्म साल 2002 की हॉलीवुड फिल्म 'स्वीट होम अलबामा' से बेस्ड थी। बता दें, फिल्म के गानों ने उस समय भी धूम मचाई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। ये प्रियंका चोपड़ा के शुरुआती करियर की अहम फिल्मों में से एक मानी जाती है।

कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं

प्रियंका के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। द ब्लफ (The Bluff) प्रियंका की ये फिल्म 25 फरवरी 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इसके अलावा, वो दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली की तेलुगु फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी।

इस फिल्म में उनके साथ साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन अहम भूमिकाओं में होंगे। ये फिल्म संक्रांति 2027 के अवसर पर रिलीज होगी। बता दें, प्रियंका चोपड़ा के पुराने गानों का इस तरह वायरल होना ये साबित करता है कि उनका और बिपाशा बसु का वो दौर आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। फिलहाल, इंटरनेट पर 'तेरी दुल्हन सजाऊंगी' पर बनी रील्स की बाढ़ आई हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

21 Jan 2026 05:14 pm

Hindi News / Entertainment / तेरी दुल्हन सजाऊंगी… 20 साल पुराना गाना बना फिर ट्रेंड, प्रियंका चोपड़ा भी रह गईं दंग, बोलीं- बरसात लौट आई?

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

52 की उम्र में ऋतिक रोशन ने ढाया कहर, शर्टलेस फोटोज ने इंटरनेट का पारा किया हाई

Hrithik Roshan
बॉलीवुड

Ram Gopal Varma Clarification: वायरल हुए पुराने इंटरव्यू ने बढ़ाया बवाल, डायरेक्टर ने अब आगे बढ़ कर दी सफाई 

Ram Gopal Varma - A R Rahman Photo
बॉलीवुड

2026 की ये मेगा फिल्में बदल सकती हैं इंडियन सिनेमा का गेम, जानें कौन बनेगा सबसे बड़ा गेम-चेंजर?

2026 की ये मेगा फिल्में बदल सकती हैं इंडियन सिनेमा का गेम, जानें कौन बनेगा सबसे बड़ा गेम-चेंजर?
बॉलीवुड

‘वो लड़की बारूद की ढेर है, खुद तो फटेगी…’ O’ Romeo के ट्रेलर में शाहिद कपूर का दिखा वाइल्ड बीस्ट अवतार

O' Romeo Trailer Out
बॉलीवुड

मुझे हर महीने 5 लाख रुपये…निकाह से पहले दुल्हन ने पति से की डिमांड, वायरल हुआ वीडियो तो मचा बवाल

Pakistani Actress Hina Afridi Demand Rs 5 Lakhs to husband Taimoor Akbar before his wedding breaks the internet
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.