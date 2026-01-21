तेरी दुल्हन सजाऊंगी... 20 साल पुराना गाना बना फिर ट्रेंड, प्रियंका चोपड़ा भी रह गईं दंग, बोलीं- बरसात लौट आई?

एक अन्य रील शेयर करते हुए उन्होंने मजाक में लिखा कि अब उनकी पूरी फीड में बस यही गाना नजर आ रहा है, क्या हो गया है सबको। इतना ही नहीं, सुनील दर्शन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बरसात' एक रोमांटिक ड्रामा थी, जिसमें बॉबी देओल, प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बसु की तिकड़ी नजर आई थी। ये फिल्म साल 2002 की हॉलीवुड फिल्म 'स्वीट होम अलबामा' से बेस्ड थी। बता दें, फिल्म के गानों ने उस समय भी धूम मचाई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। ये प्रियंका चोपड़ा के शुरुआती करियर की अहम फिल्मों में से एक मानी जाती है।