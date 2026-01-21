21 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

Priyanka Chopra-Deepika Padukone Debate: एक ‘लाइक’ और मच गया बवाल! ग्लोबल आइकॉन ने छेड़ दी वर्क कल्चर की जंग

Priyanka Chopra-Deepika Padukone Debate: प्रियंका चोपड़ा द्वारा एक इंस्टाग्राम रील को ‘लाइक’ किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बन गया है। यह मामला फिल्म इंडस्ट्री के वर्क कल्चर और दीपिका पादुकोण की 8-घंटे वर्क शिफ्ट की मांग से जुड़ी बहस तक पहुंच गया।

Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 21, 2026

Priyanka Chopra - Deepika Padukone Photo

प्रियंका चोपड़ा - दीपिका पादुकोण (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

Priyanka Chopra-Deepika Padukone Debate: अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस भले ही अब भारत में नहीं रहतीं, लेकिन वह समय-समय पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी लाइफ और काम से जुड़ी बातें शेयर कर अपने फैंस और दर्शकों से जुड़ी रहती हैं। अब उनकी एक सोशल मीडिया एक्टिविटी सुर्खियों में आ गई, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे।


क्या है पूरा मामला? (About The Matter)

प्रियंका सोशल मीडिया पर एक इंस्टाग्राम रील को ‘लाइक’ करने से एक विवाद के केंद्र में आ गयी हैं। शुरुआत में यह एक सामान्य सोशल मीडिया डिस्कशन लगा, लेकिन देखते ही देखते यह फिल्म इंडस्ट्री के वर्क कल्चर को लेकर एक गंभीर बहस में बदल गया।

वायरल हुई इंस्टाग्राम रील में एक कंटेंट क्रिएटर ने प्रियंका चोपड़ा की तारीफ की, वहीं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को इन्डरेक्ली टारगेट किया। वीडियो में प्रियंका को 'सच्ची ग्लोबल स्टार' बताया गया और उनके हालिया मुंबई दौरे का जिक्र किया गया है । क्रिएटर के मुताबिक, प्रियंका कुछ ही घंटों के लिए मुंबई आई थीं, इस दौरान उन्होंने कई शूट पूरे किए और तुरंत अमेरिका लौट गईं। वीडियो में यह भी कहा गया कि प्रियंका ने न तो जेट लैग का बहाना बनाया और न ही किसी तरह की विशेष डिमांड रखी, बल्कि पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ अपने काम को प्राथमिकता दी।
इसी वीडियो में उन कलाकारों को क्रिटिसाइज किया गया है, जो फिक्स्ड 8-घंटे की वर्क शिफ्ट की मांग करते हैं। हालांकि वीडियो में दीपिका पादुकोण का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन हालिया घटनाओं के चलते नेटिजन्स ने इसे उनसे जोड़कर देखा।


प्रियंका का ‘लाइक’ बना चर्चा का विषय (Priyanka's Like Create Debate)


प्रियंका चोपड़ा द्वारा इस रील को ‘लाइक’ करना सोशल मीडिया यूजर्स की नजरों से नहीं बच पाया। उनका यह रिएक्शन देखते ही देखते वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ यूजर्स ने प्रियंका की मेहनत और उनके इंटरनेशनल करियर की तारीफ की, तो वहीं कई लोगों ने इस तुलना को बेवजह और अनुचित बताया। उनका मानना था कि अलग-अलग परिस्थितियों में काम कर रही अभिनेत्रियों की तुलना करना सही नहीं है।


नेटिजन्स के रिएक्शंस (Netizens React)


सोशल मीडिया पर दोनों अभिनेत्रियों के फैंस खुलकर अपनी राय रखते नजर आए।
एक यूजर ने लिखा, “यह गलत है। मैं पीसी का फैन हूँ, लेकिन यह कंटेंट गलत है। आप दीपिका को नीचा दिखाए बिना भी प्रियंका की तारीफ कर सकते हैं। दीपिका अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। वह नई माँ बनी हैं और उन्हें अपने बच्चे के साथ समय चाहिए।”
वहीं दूसरे यूजर ने कहा, “तुलना मत करो भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें प्रोफेशनलिज्म के बारे में पता नहीं है।”
हालांकि, एक फैन ने दीपिका का बचाव करते हुए लिखा, “प्रियंका सिर्फ एक ही है… उसके जैसी न कभी कोई थी और न कभी होगी।”


दीपिका पादुकोण और 8-घंटे वर्क शिफ्ट विवाद ( Deepika Padukone 8 Hour Work Shift Controversy)


दीपिका पादुकोण की 8-घंटे की वर्क शिफ्ट की मांग 2025 में चर्चा का बड़ा मुद्दा बनी। सितंबर 2024 में बेटी दुआ के जन्म के बाद, दीपिका ने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाए रखने के लिए एक फिल्म के प्रोड्यूसर्स से सीमित वर्किंग ऑवर्स की मांग की थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट का शूटिंग शेड्यूल उनकी इस मांग से मेल नहीं खा पाया, जिसके चलते उन्होंने फिल्म से दूरी बना ली। इसके अलावा, डेट्स और वर्किंग आवर्स को लेकर मतभेद के कारण वह कल्कि 2898 AD के सीक्वल से भी बाहर हो गईं।


प्रियंका चोपड़ा और दीपिका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ( Priyanka Chopra Deepika Padukone Upcoming Projects)

प्रियंका चोपड़ा इस साल हॉलीवुड की फिल्मों ‘द ब्लफ’ और ‘सिटाडेल 2’ में नजर आएंगी। इसके साथ ही वह एक बार फिर भारतीय सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं। प्रियंका को फिल्म वाराणसी में एस.एस. राजामौली के निर्देशन में महेश बाबू के साथ देखा जाएगा। वहीं, दीपिका पादुकोण आने वाली फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी।

Published on:

21 Jan 2026 01:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Priyanka Chopra-Deepika Padukone Debate: एक 'लाइक' और मच गया बवाल! ग्लोबल आइकॉन ने छेड़ दी वर्क कल्चर की जंग

