Priyanka Chopra-Deepika Padukone Debate: एक ‘लाइक’ और मच गया बवाल! ग्लोबल आइकॉन ने छेड़ दी वर्क कल्चर की जंग

वायरल हुई इंस्टाग्राम रील में एक कंटेंट क्रिएटर ने प्रियंका चोपड़ा की तारीफ की, वहीं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को इन्डरेक्ली टारगेट किया। वीडियो में प्रियंका को 'सच्ची ग्लोबल स्टार' बताया गया और उनके हालिया मुंबई दौरे का जिक्र किया गया है । क्रिएटर के मुताबिक, प्रियंका कुछ ही घंटों के लिए मुंबई आई थीं, इस दौरान उन्होंने कई शूट पूरे किए और तुरंत अमेरिका लौट गईं। वीडियो में यह भी कहा गया कि प्रियंका ने न तो जेट लैग का बहाना बनाया और न ही किसी तरह की विशेष डिमांड रखी, बल्कि पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ अपने काम को प्राथमिकता दी।

इसी वीडियो में उन कलाकारों को क्रिटिसाइज किया गया है, जो फिक्स्ड 8-घंटे की वर्क शिफ्ट की मांग करते हैं। हालांकि वीडियो में दीपिका पादुकोण का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन हालिया घटनाओं के चलते नेटिजन्स ने इसे उनसे जोड़कर देखा।