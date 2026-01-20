प्रियंका चोपड़ा की मां आखिर क्यों रहती हैं चिंतित? अब भी है इस बात का पछतावा…

प्रियंका की मां ने हाल के एक इंटरव्यू में पहली बार अपने बेटे और प्रियंका के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वह जीवन भर पूरी तरह प्रियंका के करियर पर फोकस कर रही थीं, जबकि उनके पति डॉ. अशोक चोपड़ा अपने काम में व्यस्त रहते थे। ऐसे में उनका बेटा सिद्धार्थ काफी हद तक अकेला रह गया और उसे बहुत कुछ खुद ही संभालना पड़ा जिसका उन्हें पछतावा है। भावुक होते हुए मधु चोपड़ा ने कहा, “प्रियंका को जितनी भी सफलता मिली है, उसका खामियाजा सिद्धार्थ ने भुगता है। उसके पापा अशोक चोपड़ा अपने काम में व्यस्त रहते थे और मैं प्रियंका के साथ रहती थी। जब सिद्धार्थ छोटा था, तो वह काफी हद तक अपने आप ही पला-बढ़ा। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए भी एक तरह का नुकसान था।” उन्होंने यह भी कहा कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जिनसे बाद में समझौता करना पड़ता है।