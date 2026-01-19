19 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

‘डंकी’ के बाद शाहरुख खान की वापसी! 2026 में ही दिखेंगे बड़े पर्दे पर

Shahrukh Khan King Update: शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म ‘किंग’ को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी यह मेगा एक्शन फिल्म 2026 में ही रिलीज हो सकती है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान अपना थिएट्रिकल डेब्यू कर रही हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 19, 2026

Shahrukh Khan in 'King'

शाहरुख खान ‘किंग’ में (फोटो सोर्स: IMDb)

Shahrukh Khan King Update: शाहरुख खान की अगली फिल्म ‘किंग’ इस समय की सबसे चर्चित और मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। शाहरुख खान आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म ‘डंकी’ में नजर आए थे, और तब से फैंस उन्हें दोबारा सिनेमाघरों में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

‘किंग’ कई मायनों में खास है। इस फिल्म में शाहरुख खान एक बार फिर ‘पठान’ के बाद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान नजर आएंगी, जो इसी फिल्म के जरिए अपना थिएट्रिकल डेब्यू करने जा रही हैं। अब फिल्म को लेकर एक मेजर अपडेट आया है।

रिलीज डेट को लेकर बड़ा अपडेट (Release Date Update)

हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि ‘किंग’ की रिलीज 2027 तक टल सकती है, लेकिन अब 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के अनुसार यह फिल्म 2026 में ही क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स फिल्म की रिलीज के लिए दो तारीखों 4 दिसंबर और 25 दिसंबर पर विचार कर रहे थे। सभी पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद उन्हें 25 दिसंबर की डेट सबसे ठीक लगी। इस समय कोई बड़ी फिल्म रिलीज लाइनअप में नहीं है, वहीं यह तारीख ‘रामायण पार्ट 1’ की रिलीज के करीब 45 दिन बाद आती है।

इस फैसले से ‘रामायण पार्ट 1’ को भी बॉक्स ऑफिस पर पर्याप्त समय मिल जाएगा और दोनों ही फिल्में बिना एक-दूसरे की कमाई को नुकसान पहुंचाए अपनी-अपनी जगह बना सकेंगी। खबर है कि मेकर्स अगले हफ्ते ‘किंग’ की ऑफिशियल रिलीज डेट का ऐलान कर सकते हैं।


‘किंग’ की मेगा स्टार कास्ट (Megastar Cast)

सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही ‘किंग’ को साल 2026 की सबसे बड़ी रिलीज में से एक माना जा रहा है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान नजर आएंगी। साथ ही अभिषेक बच्चन को इस फिल्म में पहली बार पूरी तरह नेगेटिव किरदार में देखा जाएगा। इसके अलावा दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी और अभय वर्मा भी ‘किंग’ का हिस्सा हैं।

ये भी पढ़ें

‘टॉक्सिक’ से क्लैश के बीच ‘धुरंधर 2’ की रिलीज डेट फाइनल, आदित्य धर ने किया कन्फर्म
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 update

अभिषेक बच्‍चन

शाहरुख़ खान

Published on:

19 Jan 2026 04:30 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'डंकी' के बाद शाहरुख खान की वापसी! 2026 में ही दिखेंगे बड़े पर्दे पर

