‘डंकी’ के बाद शाहरुख खान की वापसी! 2026 में ही दिखेंगे बड़े पर्दे पर

हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि ‘किंग’ की रिलीज 2027 तक टल सकती है, लेकिन अब 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के अनुसार यह फिल्म 2026 में ही क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स फिल्म की रिलीज के लिए दो तारीखों 4 दिसंबर और 25 दिसंबर पर विचार कर रहे थे। सभी पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद उन्हें 25 दिसंबर की डेट सबसे ठीक लगी। इस समय कोई बड़ी फिल्म रिलीज लाइनअप में नहीं है, वहीं यह तारीख ‘रामायण पार्ट 1’ की रिलीज के करीब 45 दिन बाद आती है।