रणवीर की एक्जिट के बाद फिर हुई शाहरुख खान की ‘Don 3’ में एंट्री? रखी ये बड़ी शर्त!

शाहरुख खान - रणवीर सिंह फोटो (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)
Don 3 Update: फिल्ममेकर फरहान अख्तर अपनी मशहूर ‘डॉन’ सीरीज के तीसरे पार्ट को बनाने की कोशिशों में लंबे समय से जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक यह फिल्म फ्लोर पर नहीं आ पाई है। फरहान हमेशा से ही इस फ्रेंचाइज़ी को शाहरुख खान के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके बाद यह माना जा रहा था कि रणवीर सिंह, शाहरुख खान को रिप्लेस करते हुए ‘डॉन 3’ में नजर आएंगे। पर ‘धुरंधर’ की रिलीज और उसकी सुपर सक्सेस के बाद रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने की खबरों ने सभी को चौंका दिया। इसी बीच अब नई रिपोर्ट्स ने फैन्स की एक्साइटमेंट एक बार फिर बढ़ा दी है।
रणवीर सिंह के ‘डॉन 3’ से दूरी बनाने के बाद अब मेकर्स की उम्मीदें एक बार फिर शाहरुख खान पर टिक गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शाहरुख खान अपने आइकॉनिक किरदार में वापसी कर सकते हैं। बताया जा रहा है, कि शाहरुख खान ‘डॉन 3’ में कमबैक करने और अपनी यादगार भूमिका को दोबारा निभाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। हालांकि, अब तक फरहान अख्तर के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने अपनी एक शर्त रखी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, शाहरुख खान तभी ‘डॉन 3’ से जुड़ेंगे जब ‘जवान’ के निर्देशक एटली को डॉन फ्रेंचाइज़ी का हिस्सा बनाया जाएगा। उनका मानना है एटली के फिल्म से जुड़ने फिल्म का स्केल और भी बड़ा हो जाएगा और दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट नए लेवल पर पहुंच जाएगा । फिलहाल, इस मामले में मेकर्स या शाहरुख खान की टीम की ओर से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन सामने नहीं आया है।
‘डॉन 3’ का दर्शक कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत में रणवीर सिंह के साथ कियारा आडवाणी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन करने की बात सामने आयी थी । बाद में कृति सेनन का नाम सामने आया। विलेन के किरदार को लेकर भी विक्रांत मैसी और विजय देवरकोंडा के नाम सामने आ चुके हैं। वहीं, ‘धुरंधर’ के बाद रणवीर सिंह के फिल्म से हटने की रिपोर्ट्स आने के बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। हाल ही में ऋतिक रोशन का नाम भी इस फिल्म से जुड़ने की चर्चाओं में रहा है।
फरहान अख्तर ने ‘डॉन’ फ्रेंचाइज़ी की शुरुआत साल 2006 में की थी। यह फिल्म 1978 में आई अमिताभ बच्चन और जीनत अमान स्टारर ‘डॉन’, जिसे चंद्र बरोट ने डायरेक्ट किया था, का रीमेक थी। इसके बाद साल 2011 में उन्होंने ‘डॉन 2’ बनाई।
फरहान अख्तर की दोनों ही फिल्मों में शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा ने अहम भूमिकाएं निभाईं, जिन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। शाहरुख खान फिलहाल ‘King’ की शूटिंग व्यस्त हैं अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेकर्स शाहरुख खान की शर्त मानते हैं और क्या वाकई दर्शकों को एक बार फिर बड़े पर्दे पर शाहरुख खान को ‘डॉन’ के रूप में देखने का मौका मिलेगा।
