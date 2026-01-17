रणवीर की एक्जिट के बाद फिर हुई शाहरुख खान की ‘Don 3’ में एंट्री? रखी ये बड़ी शर्त!

रणवीर सिंह के ‘डॉन 3’ से दूरी बनाने के बाद अब मेकर्स की उम्मीदें एक बार फिर शाहरुख खान पर टिक गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शाहरुख खान अपने आइकॉनिक किरदार में वापसी कर सकते हैं। बताया जा रहा है, कि शाहरुख खान ‘डॉन 3’ में कमबैक करने और अपनी यादगार भूमिका को दोबारा निभाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। हालांकि, अब तक फरहान अख्तर के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने अपनी एक शर्त रखी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, शाहरुख खान तभी ‘डॉन 3’ से जुड़ेंगे जब ‘जवान’ के निर्देशक एटली को डॉन फ्रेंचाइज़ी का हिस्सा बनाया जाएगा। उनका मानना है एटली के फिल्म से जुड़ने फिल्म का स्केल और भी बड़ा हो जाएगा और दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट नए लेवल पर पहुंच जाएगा । फिलहाल, इस मामले में मेकर्स या शाहरुख खान की टीम की ओर से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन सामने नहीं आया है।