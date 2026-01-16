BMC चुनाव प्रक्रिया में वोट डालने पहुंचीं सौम्या टंडन, पोलिंग बूथ को लेकर हुईं परेशान

सौम्या टंडन घर से सभी डिटेल्स कन्फर्म करके निकली थीं, लेकिन जब वह पोलिंग बूथ पर पहुंचीं तो उन्हें बताया गया कि उनका मतदान केंद्र कहीं और है। ‘एएनआई’ से बातचीत में सौम्या ने कहा, “मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना कन्फ्यूजन क्यों है। मैंने ऑनलाइन सब कुछ कन्फर्म किया था, फिर भी मेरा नाम नहीं मिल रहा।” उन्होंने आगे कहा, “मैं वोट जरूर डालूंगी। यह मेरा अधिकार भी है और मेरा फर्ज भी। इसलिए मुझे वोट करना है। आज मैं शूटिंग पर नहीं गई, सिर्फ वोट देने के लिए आई हूं। देखते हैं, मेरा नाम है या नहीं।”