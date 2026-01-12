‘धुरंधर’ में रहमान डकैत की पत्नी बन काटा था गदर… अब इस फिल्म में नजर आएंगी एक्ट्रेस सौम्या टंडन

‘ये प्रेम मोल लिया’ (Yeh Prem Mol Liya) का निर्देशन सूरज बड़जात्या कर रहे हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका में हैं और वह ‘प्रेम’ का किरदार निभाते नजर आएंगे। यह फिल्म ट्रेडिशनल लव स्टोरीज से हटकर यूथ के नजरिए से पारिवारिक रिश्तों और प्यार को दर्शाएगी। फिल्म में शरवरी वाघ के साथ ही अनुपम खेर और सीमा पाहवा अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग इस समय मुंबई के महबूब स्टूडियो में चल रही है। इस फिल्म को महावीर जैन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘ऊंचाइयाँ’ को भी प्रोड्यूस किया था। ऊंचाइयाँ को नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिससे 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।