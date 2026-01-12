Kumar Sanu: कानूनी विवाद के बीच प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे कुमार सानू , गाना सुनकर बाबा ने कही ये बात

गौरतलब है कि कुमार सानू का निजी जीवन उतना ही चर्चा में रहा है जितना उनका संगीत करियर। उन्होंने अपने जीवन में दो शादियां कीं। पहली शादी उन्होंने रीता भट्टाचार्य से की जिनसे उन्हें दो बेटे हैं, जिनमें एक बेटे जान सानू ने भी संगीत की दुनिया में कदम रखा। बाद में उन्होंने दूसरी शादी की और अब अपनी मौजूदा पत्नी सलोनी भट्टाचार्य और दो बेटियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पारिवारिक उतार-चढ़ाव के बावजूद उनका संगीत सफर दशकों से श्रोताओं के दिलों में बसा हुआ है।