15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

आलिया भट्ट ने रानी मुखर्जी के लिए कही बड़ी बात, बोलीं- उनका 30 साल का करियर…

Alia Bhatt Praises Rani Mukerji: रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ का ट्रेलर रिलीज होते ही दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री से तारीफें मिल रही हैं। आलिया भट्ट, करीना कपूर, सोनम कपूर और सिद्धार्थ आनंद समेत कई सेलेब्स ने रानी के लिए पोस्ट लिखें हैं…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 15, 2026

Rani Mukerji in Mardani 3

रानी मुखर्जी फिल्म ‘मर्दानी 3’ में (फोटो सोर्स: IMDb and aliaabhatt)

Alia Bhatt Praises Rani Mukerji: दो दिन पहले रिलीज हुए रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 3’ के ट्रेलर को दर्शकों से बेहद अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रानी मुखर्जी के निडर और जुझारू आईपीएस लुक को देख कर दर्शकों ने खुलकर प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पर भी व्यूअर्स ट्रेलर को पसंद कर रहे हैं और फिल्म की रिलीज को लेकर काफी उत्साहित हैं।फिल्म इंडस्ट्री से भी ‘मर्दानी 3’ के ट्रेलर को सराहना मिल रही है। कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय रखी है और रानी के काम की तारीफ की है। यह फिल्म इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि रानी मुखर्जी ने इस साल फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिए है।

आलिया भट्ट ने लिखा पोस्ट

अभिनेत्री आलिया भट्ट, जिन्होंने हाल ही में यामी गौतम को उनकी फिल्म 'हक' के लिए बधाई दी थी, अब रानी मुखर्जी के लिए भी एक खास पोस्ट शेयर किया है। आलिया ने रानी के शानदार करियर की सराहना करते हुए उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे प्रेरणादायक अभिनेत्रियों में से एक बताया और 'मर्दानी 3' देखने के लिए अपना उत्साह जताया।

इंडस्ट्री से मिल रही तारीफें

फिल्मकार सिद्धार्थ आनंद, जो इन दिनों फिल्म ‘King’ के निर्देशन में व्यस्त हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर मर्दानी 3 के ट्रेलर को शानदार बताया। उन्होंने रानी मुखर्जी को “गोल्ड” कहा और सभी से फिल्म देखने को कहा।

करीना कपूर खान ने अपने पोस्ट में 'मर्दानी 3' के ट्रेलर को “डायनामाइट” बताया और लिखा, “रानी मेरी जान, लव यू।”

वहीं सोनम कपूर ने रानी मुखर्जी को भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक बताते हुए उन्हें बेहद प्रेरणादायक कहा।

30 साल के करियर पर रानी मुखर्जी का स्पेशल पोस्ट

ट्रेलर रिलीज के मौके पर रानी मुखर्जी ने अपने 30 साल के फिल्मी सफर को याद किया और दर्शकों का धन्यवाद दिया।  उन्होंने एक विशेष पोस्ट में लिखा कि आज भी वह खुद को एक न्यूकमर की तरह महसूस करती हैं और आगे भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करती रहेंगी।

मर्दानी 3 किस बारे में है

‘मर्दानी 3’ रानी मुखर्जी की सुपरहिट पुलिस फ्रेंचाइजी 'मर्दानी' का तीसरा भाग है। रानी एक बार फिर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आएंगी। 3 मिनट 16 सेकंड के रिलीज किये गए ट्रेलर में मेकर्स ने बताया है कि फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म में सीनियर इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय एक खतरनाक भीख मांगने और चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग के खिलाफ मिशन पर हैं। फिल्म 30 जनवरी को रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर 2’ में अब होगा असली खेला… मिलेगा सरप्राइज ट्विस्ट! रेहमान डकैत की धमाकेदार वापसी?
बॉलीवुड
dhurndhar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Upcoming Bollywood Movies

अप​कमिंग मूवी

Published on:

15 Jan 2026 07:51 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आलिया भट्ट ने रानी मुखर्जी के लिए कही बड़ी बात, बोलीं- उनका 30 साल का करियर…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैं कहता हूं, हम ये जंग जीतेंगे…’, सनी देओल की दहाड़ और जोश के साथ रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का ट्रेलर

Border 2 Trailer Out
बॉलीवुड

वरुण धवन ने उड़ाया खुद का ही मजाक, ‘बॉर्डर 2’ के मीम पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान…

Varun Dhawan
बॉलीवुड

फौजी की आवाज में ‘बॉर्डर 2’ का ‘घर कब आओगे…’ गाना सुन भावुक हुए सनी देओल

Sunny Deol Insta story
बॉलीवुड

एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा…OTT पर आ गया है फुल पैसा वसूल कंटेंट, जो बढ़ाने वाला है सस्पेंस

Friday OTT Releases
बॉलीवुड

तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन

तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.