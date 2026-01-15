आलिया भट्ट ने रानी मुखर्जी के लिए कही बड़ी बात, बोलीं- उनका 30 साल का करियर…

Alia Bhatt Praises Rani Mukerji: दो दिन पहले रिलीज हुए रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 3’ के ट्रेलर को दर्शकों से बेहद अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रानी मुखर्जी के निडर और जुझारू आईपीएस लुक को देख कर दर्शकों ने खुलकर प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पर भी व्यूअर्स ट्रेलर को पसंद कर रहे हैं और फिल्म की रिलीज को लेकर काफी उत्साहित हैं।फिल्म इंडस्ट्री से भी ‘मर्दानी 3’ के ट्रेलर को सराहना मिल रही है। कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय रखी है और रानी के काम की तारीफ की है। यह फिल्म इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि रानी मुखर्जी ने इस साल फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिए है।