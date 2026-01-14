‘धुरंधर 2’ में अब होगा असली खेला… मिलेगा सरप्राइज ट्विस्ट! रेहमान डकैत की धमाकेदार वापसी?

‘धुरंधर फिल्म’ का एक सीन। रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना (इमेज सोर्स: एक्स)
Dhurandhar 2 Update: दिसंबर में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर’ ने अब तक कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते और नए रिकॉर्ड बनाते हुए खुद को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित किया है। दर्शकों ने न सिर्फ फिल्म को, बल्कि इसके किरदारों को भी बेहद पसंद किया। फिल्म की रिपीट वैल्यू का बड़ा कारण इसके दमदार और यादगार कैरेक्टर्स रहे। इन्हीं में से एक किरदार है रेहमान डकैत का, जिसे अक्षय खन्ना ने बखूबी निभाया। हालांकि फिल्म में इस किरदार की मौत हो जाती है, जिसके चलते दर्शक और फैंस इस असमंजस में थे कि ‘धुरंधर 2’ में वे इस किरदार को मिस करेंगे। अब इस किरदार और अक्षय खन्ना के फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है।
‘धुरंधर’ में दर्शकों ने रेहमान डकैत को देखा जरूर, लेकिन उसका अतीत और असली कहानी पूरी तरह सामने नहीं आ पाई। दर्शकों के बीच अक्षय खन्ना के इस किरदार की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए, मेकर्स ने इसे वापस लाने का मन बनाया है।
‘फिल्मफेयर’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय खन्ना ‘धुरंधर 2’ में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बताया जा रहा है कि वह इस फिल्म के लिए करीब एक हफ्ते की शूटिंग करेंगे। मेकर्स उनके किरदार को और विस्तार देने के साथ-साथ उसकी बैकस्टोरी भी दिखाने की योजना बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है, तो रेहमान डकैत एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आ सकता है। हालांकि, इस खबर को लेकर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशल कन्फर्मेशन नही किया है।
‘धुरंधर 2’, 19 मार्च 2026 को ईद के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और संजय दत्त अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन एक बार फिर आदित्य धर ने किया है, पर इस बार ‘धुरंधर 2’ को सोलो रिलीज नहीं मिल पाएगी, जैसा कि पिछली बार ‘धुरंधर’ के साथ हुआ था। 19 मार्च को ही अभिनेता यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ भी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ‘टॉक्सिक’ का टीजर यश के जन्मदिन, 8 जनवरी को रिलीज किया गया था। फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और अक्षय ओबेरॉय दिखाई देंगे। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है।
