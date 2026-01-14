‘धुरंधर 2’ में अब होगा असली खेला… मिलेगा सरप्राइज ट्विस्ट! रेहमान डकैत की धमाकेदार वापसी?

‘धुरंधर’ में दर्शकों ने रेहमान डकैत को देखा जरूर, लेकिन उसका अतीत और असली कहानी पूरी तरह सामने नहीं आ पाई। दर्शकों के बीच अक्षय खन्ना के इस किरदार की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए, मेकर्स ने इसे वापस लाने का मन बनाया है।

‘फिल्मफेयर’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय खन्ना ‘धुरंधर 2’ में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बताया जा रहा है कि वह इस फिल्म के लिए करीब एक हफ्ते की शूटिंग करेंगे। मेकर्स उनके किरदार को और विस्तार देने के साथ-साथ उसकी बैकस्टोरी भी दिखाने की योजना बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है, तो रेहमान डकैत एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आ सकता है। हालांकि, इस खबर को लेकर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशल कन्फर्मेशन नही किया है।