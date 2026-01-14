14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ में अब होगा असली खेला… मिलेगा सरप्राइज ट्विस्ट! रेहमान डकैत की धमाकेदार वापसी?

Dhurandhar 2 Update: ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ के बाद इसके सीक्वल ‘धुरंधर 2’ को लेकर दर्शक बेहद उत्साहित हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षय खन्ना अपने लोकप्रिय किरदार रेहमान डकैत के साथ वापसी कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 14, 2026

dhurndhar

‘धुरंधर फिल्म’ का एक सीन। रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना (इमेज सोर्स: एक्स)

Dhurandhar 2 Update: दिसंबर में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर’ ने अब तक कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते और नए रिकॉर्ड बनाते हुए खुद को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित किया है। दर्शकों ने न सिर्फ फिल्म को, बल्कि इसके किरदारों को भी बेहद पसंद किया। फिल्म की रिपीट वैल्यू का बड़ा कारण इसके दमदार और यादगार कैरेक्टर्स रहे। इन्हीं में से एक किरदार है रेहमान डकैत का, जिसे अक्षय खन्ना ने बखूबी निभाया। हालांकि फिल्म में इस किरदार की मौत हो जाती है, जिसके चलते दर्शक और फैंस इस असमंजस में थे कि ‘धुरंधर 2’ में वे इस किरदार को मिस करेंगे। अब इस किरदार और अक्षय खन्ना के फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है।

रेहमान डकैत की अनकही कहानी

‘धुरंधर’ में दर्शकों ने रेहमान डकैत को देखा जरूर, लेकिन उसका अतीत और असली कहानी पूरी तरह सामने नहीं आ पाई। दर्शकों के बीच अक्षय खन्ना के इस किरदार की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए, मेकर्स ने इसे वापस लाने का मन बनाया है।
‘फिल्मफेयर’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय खन्ना ‘धुरंधर 2’ में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बताया जा रहा है कि वह इस फिल्म के लिए करीब एक हफ्ते की शूटिंग करेंगे। मेकर्स उनके किरदार को और विस्तार देने के साथ-साथ उसकी बैकस्टोरी भी दिखाने की योजना बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है, तो रेहमान डकैत एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आ सकता है। हालांकि, इस खबर को लेकर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशल कन्फर्मेशन नही किया है।

'धुरंधर 2' की रिलीज डेट

‘धुरंधर 2’, 19 मार्च 2026 को ईद के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और संजय दत्त अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन एक बार फिर आदित्य धर ने किया है, पर इस बार ‘धुरंधर 2’ को सोलो रिलीज नहीं मिल पाएगी, जैसा कि पिछली बार ‘धुरंधर’ के साथ हुआ था। 19 मार्च को ही अभिनेता यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ भी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ‘टॉक्सिक’ का टीजर यश के जन्मदिन, 8 जनवरी को रिलीज किया गया था। फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और अक्षय ओबेरॉय दिखाई देंगे। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

14 Jan 2026 09:22 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर 2’ में अब होगा असली खेला… मिलेगा सरप्राइज ट्विस्ट! रेहमान डकैत की धमाकेदार वापसी?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Neil Nitin Mukesh: दर्शकों को नहीं पसंद आया गोरा-चिट्टा एक्टर, विलेन बन लूटी महफिल

Neil Nitin Mukesh Birthday
बॉलीवुड

Farida Jalal: चौंधिया गई फैंस की आंखें… जब O’ Romeo के टीजर में गाली देते नजर आईं मशहूर एक्ट्रेस, 59 साल तक निभाए संस्कारी किरदार

Farida Jalal - O'Romeo poster
बॉलीवुड

मेरे चरित्र और गरिमा को तोड़ने की कोशिश… सुसाइड करने वाली थीं साध्वी हर्षा रिछारिया

Sadhvi Harsha Richhariya
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ ने काटा ऐसा गदर… तोड़ डाला नौ साल का रिकॉर्ड, फींकी पड़ी अब तक की भारतीय फिल्में

dhurndhar
बॉलीवुड

60 साल के बाद भी ‘भाईजान’ का वही स्वैग… कृति सनोन की बहन के रिसेप्शन में सलमान खान ने लूटी महफिल; वीडियो वायरल

SALLU
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.