Sunil Thapa Dies: दिल का दौरा पड़ने से फेमस एक्टर का निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

हिंदी सिनेमा के दर्शकों के लिए सुनील थापा उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने साल 2014 में प्रियंका चोपड़ा की फिल्म ‘मैरी कॉम’ में उनके कोच (एम. नरजीत सिंह) की भूमिका निभाई थी। इस किरदार के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड का नॉमिनेशन भी मिला। इसके अलावा उन्होंने ‘सरकार राज’ और ‘बॉर्डर’ जैसी फिल्मों के साथ-साथ भोजपुरी और तेलुगु सिनेमा (फिल्म 'मिराई') में भी अपनी छाप छोड़ी। टीवी की दुनिया में वह अपनी सीरीज ‘मेरी बस्सै’ के 'शेर सिंह मामा' के रूप में घर-घर में पहचाने जाते थे।