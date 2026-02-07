HC कोर्ट के फैसले के बाद सेलिना जेटली का फूटा दर्द, बोली- मैं तो फौजी की बेटी…

बता दें, सेलिना ने इंटरव्यू में परिवार की तीन पीढ़ियों की सैन्य सेवा की विरासत पर गर्व जताया और उन्होंने कहा, "मेरे पिता ने 1971 की जंग लड़ी, मेरे दादा 1962 के युद्ध के दिग्गज हैं। मैं तो केवल फौजी बेटी हूं, लेकिन ये मेरे लिए गर्व की बात है।" साथ ही, उनका ये कहना है कि शायद इस लड़ाई को लड़ना भी उनकी जिम्मेदारी है। सेलिना इंटरव्यू में इमोशनल हो उठीं और उन्होंने अपने भाई के अचानक लापता होने और कानूनी लड़ाई की परेशानी का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने शेयर किया कि उनके भाई खुद अपनी बात नहीं रख सकते और इस वजह से उन्होंने चुप्पी नहीं साधी क्योंकि इससे विक्रांत की परेशानी और बढ़ सकती थी।