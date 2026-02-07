7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

क्या जॉनी लीवर बनने वाले हैं ससुर? बेटे जेसी के साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल, अफवाहें हुई तेज

Jessy Lever Viral Video: हाल ही में बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन जॉनी लीवर की प्राइवेट लाइफ को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। जॉनी लीवर अपने बेटे जेसी के साथ एक मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आए, जिससे अफवाहें तेज हो गई हैं कि वो जल्द ही ससुर बनने वाले हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 07, 2026

क्या जॉनी लीवर बनने वाले हैं ससुर? बेटे जेसी के साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल, मची सनसनी अफवाहें हुई तेज

जॉनी लीवर के बेटे संग (सोर्स: X)

Jessy Lever Viral Video: बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन जॉनी लीवर को फिल्मी दुनिया में चार दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। यूं तो जॉनी लीवर कई सफल फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अपने करियर में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव भी देखे हैं। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए फेमस जॉनी लीवर अब कम ही फिल्मों में नजर आते हैं, लेकिन आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं।

जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर भी फिल्म इंडस्ट्री में धीरे-धीरे पिता से अलग अपनी पहचान बना रही हैं। बता दें, जेमी कपिल शर्मा स्टारर 'किस किस को प्यार करूं 2' में भी नजर आई थीं, लेकिन जॉनी लीवर के बेटे जेसी लीवर ज्यादा चर्चा में रहना नहीं पसंद करते। हाल ही में जेसी लीवर का एक वीडियो सामने आया है, जिसके चलते उनकी चर्चा तेज हो गई है।

जेसी के साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल

हाल ही में, जेसी लीवर का एक स्पॉटेड वीडियो सामने आया है, जिसमें जेसी के साथ एक मिस्ट्री गर्ल भी नजर आ रही हैं। जेसी का ये वीडियो सामने आने के बाद उनके और इस मिस्ट्री गर्ल के चर्चे शुरू हो गए हैं, जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि ये कोई और नहीं जॉनी लीवर की होने वाली बहू और जेसी की गर्लफ्रेंड हैं। वीडियो में जेसी ब्लैक जींस और व्हाइट शर्ट में नजर आ रहे हैं।

तो वहीं दूसरी ओर उनके साथ नजर आ रहीं मिस्ट्री गर्ल ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में काफी स्टाइलिश और प्यारी लग रही हैं। जेसी लीवर का मिस्ट्री गर्ल के साथ ये वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स का कहना है कि दोनों एक-दूसरे के साथ जिस तरह कम्फर्टेबल हैं और साथ पोज कर रहे हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इनके बीच कोई तो खिचड़ी पक रही है। कई ने मिस्ट्री गर्ल को लेकर दावा किया कि ये जेसी की गर्लफ्रेंड है। तो वहीं, कुछ पूछ रहे हैं कि आखिर ये मिस्ट्री गर्ल कौन है? लेकिन, अब तक जेसी या परिवार के किसी अन्य सदस्य की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगर जेसी लीवर की बात करें तो वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम पर स्टारकिड के 2 लाख के करीब फॉलोअर हैं।

निकलना बहुत ही जोखिम भरा था

बता दें, जॉनी लीवर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने बेटे जेसी को लेकर बताया था कि जेसी एक गंभीर बीमारी से जूझ चुके हैं। जेसी की गर्दन में ट्यूमर था, जिसे निकलना बहुत ही जोखिम भरा था और डॉक्टर्स ने कहना था कि उसके आंखों की रोशनी जाने और पैरालिसिस का खतरा है। उस समय जेसी की उम्र 12 साल थी, लेकिन बाद में पूरा परिवार जेसी को लेकर अमेरिका गया और वहां जेसी का ऑपरेशन कराया, जो सफल रहा और आज जेसी पूरी तरह स्वस्थ और कैंसर फ्री है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

07 Feb 2026 12:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / क्या जॉनी लीवर बनने वाले हैं ससुर? बेटे जेसी के साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल, अफवाहें हुई तेज

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजू, श्याम और बाबूराव के फिर साथ आने पर लगा ग्रहण! कानूनी पछड़े में फंसी अक्षय की ‘हेरा फेरी 3’

Hera Pheri 3 in Legal Dispute
बॉलीवुड

Sunil Thapa Dies: दिल का दौरा पड़ने से फेमस एक्टर का निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

इंडस्ट्री के एक और दिग्गज कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनको अचानक हार्ट अटैक आया और फिर हॉस्पिटल में सुनील थापा ने दम तोड़ दिया।
बॉलीवुड

आधी रात सरकारी कॉलेज में अवैध तरीके से घुसे आमिर खान-अरिजीत सिंह? CCTV फुटेज आया सामने, प्रिंसिपल ने लगाया आरोप

Arijit Singh-Aamir Khan Illegal Entry Controversy
बॉलीवुड

FWICE ने ‘घूसखोर पंडत’ के मेकर्स को दी चेतावनी, ‘टाइटल’ विवाद के बाद मंडराया संकट!

मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडत को लेकर जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, इस फिल्म का टाइटल मेकर्स के लिए जी का जंजाल बन चुका है। ऐसे में अब FWICE ने भी बड़ी चेतावनी पूरी टीम को दे दी है।
बॉलीवुड

HC कोर्ट के फैसले के बाद सेलिना जेटली का फूटा दर्द, बोली- मैं तो फौजी की बेटी…

HC कोर्ट के फैसले के बाद सेलिना जेटली की फूटा दर्द, बोली- मैं तो फौजी की बेटी...
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.