क्या जॉनी लीवर बनने वाले हैं ससुर? बेटे जेसी के साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल, अफवाहें हुई तेज

तो वहीं दूसरी ओर उनके साथ नजर आ रहीं मिस्ट्री गर्ल ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में काफी स्टाइलिश और प्यारी लग रही हैं। जेसी लीवर का मिस्ट्री गर्ल के साथ ये वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स का कहना है कि दोनों एक-दूसरे के साथ जिस तरह कम्फर्टेबल हैं और साथ पोज कर रहे हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इनके बीच कोई तो खिचड़ी पक रही है। कई ने मिस्ट्री गर्ल को लेकर दावा किया कि ये जेसी की गर्लफ्रेंड है। तो वहीं, कुछ पूछ रहे हैं कि आखिर ये मिस्ट्री गर्ल कौन है? लेकिन, अब तक जेसी या परिवार के किसी अन्य सदस्य की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगर जेसी लीवर की बात करें तो वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम पर स्टारकिड के 2 लाख के करीब फॉलोअर हैं।