बॉलीवुड

वरुण धवन की ट्रोलिंग पर सुनील शेट्टी का बड़ा बयान, बोले- ‘क्या किसी ने फिल्म देखी है?’

Suniel Shetty Defends Varun Dhawan: ‘बॉर्डर 2’ के गाने रिलीज होते ही जहां फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ा, वहीं वरुण धवन को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इस बीच सुनील शेट्टी वरुण के सपोर्ट में सामने आए हैं और ट्रोल्स को कड़ा जवाब दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 20, 2026

Varun Dhawan Photos Border 2

वरुण धवन फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में (फोटो सोर्स: एक्स)

Suniel Shetty Defends Varun Dhawan: 2026 की बड़ी फिल्मों में से एक ‘बॉर्डर 2’ की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के गाने सामने आते ही जहां दर्शकों की उत्सुकता बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर वरुण धवन को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर फिल्म का गाना ‘घर कब आओगे’ रिलीज होने के बाद उनके लुक, परफॉर्मेंस और चेहरे के एक्सप्रेशन्स को लेकर कई तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं। यूजर्स न सिर्फ सोशल मीडिया पर वरुण धवन की परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उन्हें ओवरएक्टिंग तक कह रहे हैं। इसी बीच 1997 में आई फिल्म ‘बॉर्डर’ में अहम भूमिका निभा चुके सुनील शेट्टी ने ‘बॉर्डर 2’ को लेकर अपनी राय रखी है।

वरुण धवन के बचाव में आए सुनील शेट्टी (Suniel Shetty Defends Varun Dhawan)

लगातार हो रही ट्रोलिंग के बीच अब सुनील शेट्टी खुलकर वरुण धवन के सपोर्ट में सामने आए हैं। उन्होंने ट्रोल करने वालों से सवाल किया कि क्या किसी ने अब तक पूरी फिल्म देखी भी है। ‘बॉम्बे टाइम्स’ को दिए इंटरव्यू के दौरान सुनील शेट्टी ने कहा, “क्या किसी ने ‘बॉर्डर 2’ पूरी फिल्म देखी है? लोगों ने अब तक सिर्फ कुछ सीन देखे हैं। वरुण धवन फिल्म में अपने रोल से तहलका मचाने वाले हैं। वह एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं, जो देश के लिए अपनी जान देता है।” उन्होंने आगे कहा कि आज के दौर में बिना पूरी जानकारी के किसी को जज करना बेहद आसान हो गया है। किसी को नीचा दिखाना और ट्रैश करना आम बात बन चुकी है, जबकि सच्चाई पूरी फिल्म देखने के बाद ही सामने आती है।

‘बॉर्डर 2’ में सुनील शेट्टी के बेटे अहान भी निभाएंगे अहम भूमिका ( Ahan Shetty In Border 2)

‘बॉर्डर 2’ में सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। पहली ‘बॉर्डर’ (1997) में सुनील शेट्टी ने दमदार किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। अब 28 साल बाद उसी फिल्म के सीक्वल में उनके बेटे दिखाई देंगे। अहान शेट्टी ने चार साल पहले फिल्म ‘तड़प’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जो डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हुई थी। हालांकि, फिल्म को उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन अब उनके करियर में ‘बॉर्डर 2’ जैसी बड़ी फिल्म शामिल हो गई है।

23 जनवरी को रिलीज होगी ‘बॉर्डर 2’ (Border 2 Release Date)

‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

सुनील शेट्टी

सनी देओल

वरुण धवन

20 Jan 2026 09:51 pm

Published on:

20 Jan 2026 09:49 pm

बॉलीवुड

मनोरंजन

