वरुण धवन की ट्रोलिंग पर सुनील शेट्टी का बड़ा बयान, बोले- ‘क्या किसी ने फिल्म देखी है?’

लगातार हो रही ट्रोलिंग के बीच अब सुनील शेट्टी खुलकर वरुण धवन के सपोर्ट में सामने आए हैं। उन्होंने ट्रोल करने वालों से सवाल किया कि क्या किसी ने अब तक पूरी फिल्म देखी भी है। ‘बॉम्बे टाइम्स’ को दिए इंटरव्यू के दौरान सुनील शेट्टी ने कहा, “क्या किसी ने ‘बॉर्डर 2’ पूरी फिल्म देखी है? लोगों ने अब तक सिर्फ कुछ सीन देखे हैं। वरुण धवन फिल्म में अपने रोल से तहलका मचाने वाले हैं। वह एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं, जो देश के लिए अपनी जान देता है।” उन्होंने आगे कहा कि आज के दौर में बिना पूरी जानकारी के किसी को जज करना बेहद आसान हो गया है। किसी को नीचा दिखाना और ट्रैश करना आम बात बन चुकी है, जबकि सच्चाई पूरी फिल्म देखने के बाद ही सामने आती है।