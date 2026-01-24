‘धुरंधर’ को पछाड़ने के बाद भी इस रिकॉर्ड से चूक गई ‘बॉर्डर 2’, सनी देओल नहीं कर पाए ये कारनामा

फिल्म विशेषज्ञों का मानना है कि ‘बॉर्डर 2’ का भविष्य अब वीकेंड के ग्राफ और दर्शकों की जुबानी तारीफ पर टिका है। 30 करोड़ की शुरुआत इस शैली की फिल्म के लिए मजबूत मानी जा रही है, लेकिन इसे ब्लॉकबस्टर साबित करने के लिए लगातार रफ्तार बनाए रखना जरूरी होगा। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा अहम भूमिकाओं में हैं। कुल मिलाकर, फैसला साफ है—‘बॉर्डर 2’ ने सम्मानजनक ओपनिंग की है, लेकिन ‘गदर 2’ का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अभी भी अडिग खड़ा है।