बॉलीवुड

‘धुरंधर’ को पछाड़ने के बाद भी इस रिकॉर्ड से चूक गई ‘बॉर्डर 2’, सनी देओल नहीं कर पाए ये कारनामा

Border 2 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर 23 जनवरी यानी शुक्रवार को सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज हुई है। फिल्म ने पहले दिन जबरदस्त कमाई करते हुए 30 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं फिल्म फिर भी इस बड़े रिकॉर्ड से चूक गई।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 24, 2026

Border 2 Box Office Collection

Border 2 Fails To Beat Gadar 2 (सोर्स- IMDb)

Border 2 Box Office Collection: गणतंत्र दिवस वीकेंड पर जब सिनेमा कारोबार की नजरें सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' पर टिकी थीं, तब उम्मीद की जा रही थी कि यह फिल्म उनके करियर की ऐतिहासिक वापसी ‘गदर 2’ के ओपनिंग रिकॉर्ड को चुनौती देगी। देशभक्ति की भावना, पुरानी यादों का जुड़ाव और बड़े स्टारकास्ट के चलते फिल्म को लेकर माहौल काफी एक्साइटेड था, लेकिन पहले दिन के आंकड़ों ने साफ कर दिया कि ‘बॉर्डर 2’ ने अच्छी शुरुआत तो की, पर ‘गदर 2’ जैसा तूफान खड़ा नहीं कर पाई।

पहले दिन फिल्म ने की जबरदस्त कमाई (Border 2 Fails To Beat Gadar 2)

पहले दिन करीब 30 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ‘बॉर्डर 2’ ने ये साबित किया कि सनी देओल आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की ताकत रखते हैं। हालांकि, ये आंकड़ा 'गदर 2' की 40 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग के सामने छोटा नजर आता है। दोनों फिल्मों की तुलना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि दोनों ही सनी देओल के स्टारडम और देशभक्ति के भाव पर टिकी हैं।

'गदर 2' बनाम 'बॉर्डर 2'

‘गदर 2’ जब रिलीज हुई थी, तब वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक लहर बन गई थी। महामारी के बाद सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में परिवारों की वापसी, पुराने गानों और किरदारों की यादें और सनी देओल की जोरदार छवि- इन सबने मिलकर फिल्म को ऐतिहासिक सफलता दिलाई। इसके उलट ‘बॉर्डर 2’ ऐसे वक्त पर आई है, जब दर्शकों के पास विकल्प ज्यादा हैं और बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही दूसरी बड़ी फिल्में मजबूती से जमी हुई हैं।

दोनों में कहानी का अंतर

जहां ‘गदर 2’ सीधे पहली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है, वहीं 'बॉर्डर 2' उसी दौर की एक अलग जंग की दास्तान सुनाती है। भावनात्मक निरंतरता की कमी का असर शुरुआती जोश पर भी दिखा। इसके अलावा रिलीज से ठीक पहले सुबह के शो को लेकर तकनीकी असमंजस ने भी शुरुआती कलेक्शन को थोड़ा प्रभावित किया। हालांकि बाद में हालात संभले और दर्शकों के पॉजिटिव रिएक्शन्स के बाद देर रात के शो भी जोड़े गए।

अब असली परीक्षा वीकेंड पर

फिल्म विशेषज्ञों का मानना है कि ‘बॉर्डर 2’ का भविष्य अब वीकेंड के ग्राफ और दर्शकों की जुबानी तारीफ पर टिका है। 30 करोड़ की शुरुआत इस शैली की फिल्म के लिए मजबूत मानी जा रही है, लेकिन इसे ब्लॉकबस्टर साबित करने के लिए लगातार रफ्तार बनाए रखना जरूरी होगा। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा अहम भूमिकाओं में हैं। कुल मिलाकर, फैसला साफ है—‘बॉर्डर 2’ ने सम्मानजनक ओपनिंग की है, लेकिन ‘गदर 2’ का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अभी भी अडिग खड़ा है।

Updated on:

24 Jan 2026 11:20 am

Published on:

24 Jan 2026 11:18 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'धुरंधर' को पछाड़ने के बाद भी इस रिकॉर्ड से चूक गई 'बॉर्डर 2', सनी देओल नहीं कर पाए ये कारनामा

